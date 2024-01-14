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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:45

Угрозы

Белгородка стала жертвой угроз после отказа принять некачественные работы по кровле

14 января 2024, 09:40
Фото: 1MI
Угрозы

В Белгородской области прораб стал угрожать женщине после её отказа приёма работ

После отказа принять некачественные работы по ремонту кровли, пострадавшей при обстреле, жительница Шебекинского горокруга стала жертвой оскорблений, звонков с угрозами физической расправы и сексуального насилия, от прораба и её коллег. Об этом она сообщила в комментариях на страннице губернатора.

Хозяйка дома отказалась подписывать акт приёма выполненных работ по кровле из-за их некачественного исполнения. Большая часть использованных при ремонте балок оказалась старой и повреждённой взрывной волной. Кровля протекает, а также визуально заметно, что она кривая. Женщине дали понять, что сдадут «выполненный» объект даже при отсутствии её подписи в акте приёма.

Фото кровли после восстановительных работФото кровли после восстановительных работ
Фото кровли после восстановительных работФото кровли после восстановительных работ
Фото кровли после восстановительных работФото кровли после восстановительных работ
Фото кровли после восстановительных работФото кровли после восстановительных работ
Фото кровли после восстановительных работ
Фото: Просто Михаил Шебекино, телеграм

Елена, тот самый прораб, после заявления женщины об отказе принимать работу стала оскорблять ту в переписке, используя и нецензурную брань, потому что та якобы «лично всё сделала, чтобы разговаривать в таком тоне» с ней. К тому же к оскорблениям прибавились угрозы. В том числе физической расправы и сексуального насилия.

Позже хозяйке дома стали поступать и звонки с угрозами:

Они сейчас звонят с её номера, она и мужчина [предположительно коллега или сожитель]. И угрожают, говорят что едут ко мне, я вызвала полицию.

Об этом Юлия, пострадавшая женщина, сообщила в комментариях под одним из постов на странице Вячеслава Гладкова. Ей ответил Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского горокруга. Он рассказал, что ситуация взята на контроль, а руководителя работа поменяют. Сегодня руководитель организации с бригадой должны будут приехать на место. На комментарий также среагировало управление регбезопасности.

Напомним также, что, согласно вчерашней сводке по обстрелам региона за прошедшие сутки, в Шебекинском горокруге под обстрел ВСУ попали Новая Таволжанка, хутор Балки, посёлок Красное и село Муром.

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