Белгородка стала жертвой угроз после отказа принять некачественные работы по кровле

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Хозяйка дома отказалась подписывать акт приёма выполненных работ по кровле из-за их некачественного исполнения. Большая часть использованных при ремонте балок оказалась старой и повреждённой взрывной волной. Кровля протекает, а также визуально заметно, что она кривая. Женщине дали понять, что сдадут «выполненный» объект даже при отсутствии её подписи в акте приёма.
Елена, тот самый прораб, после заявления женщины об отказе принимать работу стала оскорблять ту в переписке, используя и нецензурную брань, потому что та якобы «лично всё сделала, чтобы разговаривать в таком тоне» с ней. К тому же к оскорблениям прибавились угрозы. В том числе физической расправы и сексуального насилия.
Позже хозяйке дома стали поступать и звонки с угрозами:
Они сейчас звонят с её номера, она и мужчина [предположительно коллега или сожитель]. И угрожают, говорят что едут ко мне, я вызвала полицию.
Об этом Юлия, пострадавшая женщина, сообщила в комментариях под одним из постов на странице Вячеслава Гладкова. Ей ответил Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского горокруга. Он рассказал, что ситуация взята на контроль, а руководителя работа поменяют. Сегодня руководитель организации с бригадой должны будут приехать на место. На комментарий также среагировало управление регбезопасности.
Напомним также, что, согласно вчерашней сводке по обстрелам региона за прошедшие сутки, в Шебекинском горокруге под обстрел ВСУ попали Новая Таволжанка, хутор Балки, посёлок Красное и село Муром.