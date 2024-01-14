Белгородка стала жертвой угроз после отказа принять некачественные работы по кровле

Елена, тот самый прораб, после заявления женщины об отказе принимать работу стала оскорблять ту в переписке, используя и нецензурную брань, потому что та якобы «лично всё сделала, чтобы разговаривать в таком тоне» с ней. К тому же к оскорблениям прибавились угрозы. В том числе физической расправы и сексуального насилия.