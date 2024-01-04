Что известно о ходе восстановительных работ в Белгороде на сегодня

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Сообщается, что изготовление стеклопакетов находится в работе. Над этим работает 14 предприятий. По замене окон уже восстановлено 400 м², около 3 тысяч м² ещё предстоит.
В двух квартирах на проспекте Славы и Народном бульваре, которые пострадали больше всего, идут внутренние отделочные работы. Также в работе находится восстановление кровель домов, повреждённых в результате обстрелов.
В ближайшее время планируется провести совещания касательно работ и мер по их ускорению без потери качества, поделился губернатор.
Напомним также, что вчера ВСУ нанесли удар по Мурому Шебекинского горокруга. По селу ударили дроном-камикадзе. С него сбросили осколочный боеприпас. В результате повреждения есть в одном частном доме. В нём выбило окна и посекло фасад. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.