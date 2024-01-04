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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Восстановление жилья

Что известно о ходе восстановительных работ в Белгороде на сегодня

4 января 2024, 07:46
Фото: 1MI
Восстановление жилья

В Белгороде проведут совещание по ускорению восстановления пострадавших домов

На 14 предприятиях ведётся изготовление стеклопакетов. Уже восстановлено 400 м² окон и ещё предстоит восстановить около 3 тысяч м². Проводятся отделочные работы в двух пострадавших квартирах и осуществляется восстановление кровель домов. Планируются совещания для ускорения работ без потери качества.

Сообщается, что изготовление стеклопакетов находится в работе. Над этим работает 14 предприятий. По замене окон уже восстановлено 400 м², около 3 тысяч м² ещё предстоит.

В двух квартирах на проспекте Славы и Народном бульваре, которые пострадали больше всего, идут внутренние отделочные работы. Также в работе находится восстановление кровель домов, повреждённых в результате обстрелов.

В ближайшее время планируется провести совещания касательно работ и мер по их ускорению без потери качества, поделился губернатор.

Напомним также, что вчера ВСУ нанесли удар по Мурому Шебекинского горокруга. По селу ударили дроном-камикадзе. С него сбросили осколочный боеприпас. В результате повреждения есть в одном частном доме. В нём выбило окна и посекло фасад. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

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