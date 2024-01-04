Что известно о ходе восстановительных работ в Белгороде на сегодня

Напомним также, что вчера ВСУ нанесли удар по Мурому Шебекинского горокруга. По селу ударили дроном-камикадзе. С него сбросили осколочный боеприпас. В результате повреждения есть в одном частном доме. В нём выбило окна и посекло фасад. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.