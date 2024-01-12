Пенза, Липецк и Тамбов: куда уезжают дети из Белгорода

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
12 января из Белгорода в Липецкую и Тамбовскую области уехали 319 детей. В указанные регионы Черноземья поехали школьники 10-14 лет. Дети покидают областной центр на три недели.
Накануне из города уехали ещё 300 школьников. Они отправились в санаторий в Ярославской области. Для ребят организовали пятиразовое питание и культурно-образовательную программу. У детей также будут условия для занятия спортом.
Белгородских ребят сопровождают педагоги, медработники и представитель мэрии.
Ранее условия проживания и качество питания в оздоровительных учреждениях проанализировали специалисты управления образования областной столицы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Помимо этого, ребята отправились в Пензенскую область. Всего сегодня уехало 645 школьников. Как уточнили в региональном правительстве, в Липецкой области дети будут находиться в санаторном комплексе «Прометей» и Центре поддержки одарённых детей «Стратегия», в Тамбовской области — в спортивно-оздоровительном лагере «Артек».
В Пензенской области для юных белгородцев подготовили культурную и спортивную программы. Ближайшее время ребята проведут в оздоровительном комплексе «Чистые пруды» и детском оздоровительном лагере «Звёздочка».
Ранее дети из Белгорода, которые уехали в Воронеж, поделились воспоминаниями об обстрелах. Одна из девочек рассказала, что очень боялась звука сирены. Сейчас ребята находятся в Воронежской области. По их словам, доехали они нормально.