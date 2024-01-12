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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Дети из Белгорода уехали в другие регионы

Пенза, Липецк и Тамбов: куда уезжают дети из Белгорода

12 января 2024, 14:15
Фото: правительство Белгородской области
Дети из Белгорода уехали в другие регионы

Белгородских школьников отправили в Липецк и Тамбов

12 января из Белгорода 645 детей уехали в Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области, сообщили в региональном правительстве. Ещё 300 школьников накануне отправились в Ярославскую область.
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Дети

12 января из Белгорода в Липецкую и Тамбовскую области уехали 319 детей. В указанные регионы Черноземья поехали школьники 10-14 лет. Дети покидают областной центр на три недели.

Накануне из города уехали ещё 300 школьников. Они отправились в санаторий в Ярославской области. Для ребят организовали пятиразовое питание и культурно-образовательную программу. У детей также будут условия для занятия спортом.

Белгородских ребят сопровождают педагоги, медработники и представитель мэрии.

Ранее условия проживания и качество питания в оздоровительных учреждениях проанализировали специалисты управления образования областной столицы.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Помимо этого, ребята отправились в Пензенскую область. Всего сегодня уехало 645 школьников. Как уточнили в региональном правительстве, в Липецкой области дети будут находиться в санаторном комплексе «Прометей» и Центре поддержки одарённых детей «Стратегия», в Тамбовской области — в спортивно-оздоровительном лагере «Артек».

В Пензенской области для юных белгородцев подготовили культурную и спортивную программы. Ближайшее время ребята проведут в оздоровительном комплексе «Чистые пруды» и детском оздоровительном лагере «Звёздочка».

Ранее дети из Белгорода, которые уехали в Воронеж, поделились воспоминаниями об обстрелах. Одна из девочек рассказала, что очень боялась звука сирены. Сейчас ребята находятся в Воронежской области. По их словам, доехали они нормально.

Дети из Белгорода уехали в другие регионыДети из Белгорода уехали в другие регионы
Дети из Белгорода уехали в другие регионы
Фото: правительство Белгородской области
«Очень боюсь звука сирены»: что рассказали уехавшие из Белгорода дети?
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