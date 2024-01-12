Пенза, Липецк и Тамбов: куда уезжают дети из Белгорода

Помимо этого, ребята отправились в Пензенскую область. Всего сегодня уехало 645 школьников. Как уточнили в региональном правительстве, в Липецкой области дети будут находиться в санаторном комплексе «Прометей» и Центре поддержки одарённых детей «Стратегия», в Тамбовской области — в спортивно-оздоровительном лагере «Артек».