В Белгороде начали установку армированных модульных конструкций в людных местах

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Сегодня модульные конструкции начали устанавливать в Белгороде. Одно из таких укрытий белгородцы уже могут увидеть рядом с универмагом «Белгород».
Это модульные железобетонные конструкции с двойным армированием. Их установят в тех местах Белгорода, где скапливается много людей. Конструкции уже проверили на полигоне на прочность.
Также 11 января в Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта с помощью мешков с песком и бетонных блоков. Однако последние вызвали у белгородцев недовольство и беспокойство. Многие побоялись, что при чрезвычайной ситуации они могут навредить людям ещё больше. Сегодня глава минтранса Белгородской области ответил на один из таких комментариев под постом в социальных сетях губернатора. Как объяснил Евгений Евтушенко, конструкции укреплены и довольно надёжны.