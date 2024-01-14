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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Укрытие

В Белгороде начали установку армированных модульных конструкций в людных местах

14 января 2024, 14:40
Фото: Bel.ru
Укрытие

На улицах Белгорода началась установка модульных конструкций в качестве укрытий

В Белгороде начали устанавливать модульные железобетонные конструкции, которые предназначены для обеспечения безопасности горожан в чрезвычайных ситуациях, и первое из таких укрытий уже можно увидеть рядом с универмагом «Белгород».

Сегодня модульные конструкции начали устанавливать в Белгороде. Одно из таких укрытий белгородцы уже могут увидеть рядом с универмагом «Белгород».

Это модульные железобетонные конструкции с двойным армированием. Их установят в тех местах Белгорода, где скапливается много людей. Конструкции уже проверили на полигоне на прочность.

Также 11 января в Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта с помощью мешков с песком и бетонных блоков. Однако последние вызвали у белгородцев недовольство и беспокойство. Многие побоялись, что при чрезвычайной ситуации они могут навредить людям ещё больше. Сегодня глава минтранса Белгородской области ответил на один из таких комментариев под постом в социальных сетях губернатора. Как объяснил Евгений Евтушенко, конструкции укреплены и довольно надёжны.

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#Город#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Чрезвычайная ситуация#Остановки#Универмаг#Белгород#Татьяна Лукащева#Железобетонные конструкции#Модульные конструкции
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