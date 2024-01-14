В Белгороде начали установку армированных модульных конструкций в людных местах

Также 11 января в Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта с помощью мешков с песком и бетонных блоков. Однако последние вызвали у белгородцев недовольство и беспокойство. Многие побоялись, что при чрезвычайной ситуации они могут навредить людям ещё больше. Сегодня глава минтранса Белгородской области ответил на один из таких комментариев под постом в социальных сетях губернатора. Как объяснил Евгений Евтушенко, конструкции укреплены и довольно надёжны.