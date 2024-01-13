Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

Ещё один мужчина ранен при атаке на белгородское приграничье

Ещё один мужчина ранен при атаке на белгородское приграничье

13 января 2024, 17:42
Фото: Bel.ru
ВСУ атаковали дронами-камикадзе Мокрую Орловку. Сообщали об одном пострадавшем, но после за медицинской помощью обратился ещё один мужчина, сообщил Вячеслав Гладков.

В результате атаки дронами-камикадзе Мокрой Орловки в белгородском приграничье ранения получили двое мужчин.

Второй пострадавший обратился к врачам самостоятельно, у него сотрясение мозга и слепая рана ноги. Его состояние — средней степени тяжести, восстанавливаться он будет в горбольнице №2 Белгорода.

Первого пострадавшего с множественными ранениями лица перевезли в областную клиническую больницу на машине скорой помощи.

Ранен мирный житель: ВСУ обстреляли Грайворонский горокруг
Узнать подробнее
Читайте также:
Атака ВСУ: осколками ранило трёх белгородцев, выбиты окна в домах и повреждены автоРанен охранник предприятия: последствия обстрела ШебекиноЖенщину ранило при повторном обстреле Белгорода 2 января
#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Мокрая орловка#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Ранен мирный житель: ВСУ обстреляли Грайворонский горокруг
Сегодня, 14:21
Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов региона
Сегодня, 09:05
Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексией
Сегодня, 07:53
Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде
Сегодня, 14:35
Для белгородских водителей автобусов и спецслужб приобрели 3000 аптечек
Сегодня, 11:00
Четыре белгородских ребёнка, уехавшие в Пензенскую область в лагерь, заболели ОРВИ
Сегодня, 13:00