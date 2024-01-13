Ещё один мужчина ранен при атаке на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В результате атаки дронами-камикадзе Мокрой Орловки в белгородском приграничье ранения получили двое мужчин.
Второй пострадавший обратился к врачам самостоятельно, у него сотрясение мозга и слепая рана ноги. Его состояние — средней степени тяжести, восстанавливаться он будет в горбольнице №2 Белгорода.
Первого пострадавшего с множественными ранениями лица перевезли в областную клиническую больницу на машине скорой помощи.