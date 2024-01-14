Как живут дети из Белгородской области, которые отдыхают в других регионах?

На сегодня более 2 тысяч детей из Белгородской области разместили в других регионах. Как сообщалось ранее, 11 юных белгородцев и пять взрослых, которые сопровождают их, отправились в Сочи для проведения полного цикла реабилитации в нейроцентре «Ирис». Квалифицированные специалисты по нейропсихологии, логопедии и другие профессионалы окажут помощь детям и взрослым. Также запланировано проведение реабилитационных мероприятий на базе иппоцентра в Сочи.