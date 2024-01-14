Как живут дети из Белгородской области, которые отдыхают в других регионах?

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В трёх регионах, в которые отправились дети из Белгородской области, заболело 10 детей. Из них шестеро находятся в Пензенской области. Все дети находятся под присмотром врачей и проходят необходимое лечение. Родители, дети которых выехали пределы области, получают всю необходимую информацию от старших сопровождающих.
Для белгородских ребят также организованы разные мероприятия. Сегодня одна группа детей пошла на цирковое представление. Как сообщил Вячеслав Гладков, дети получают хорошее питание.
На сегодня более 2 тысяч детей из Белгородской области разместили в других регионах. Как сообщалось ранее, 11 юных белгородцев и пять взрослых, которые сопровождают их, отправились в Сочи для проведения полного цикла реабилитации в нейроцентре «Ирис». Квалифицированные специалисты по нейропсихологии, логопедии и другие профессионалы окажут помощь детям и взрослым. Также запланировано проведение реабилитационных мероприятий на базе иппоцентра в Сочи.
Для жителей Белгорода, приехавших в Сочи, также организована экскурсионная программа, включающая посещение туристических объектов курорта и главных достопримечательностей города.