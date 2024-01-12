Белгородцы попытались разрушить укрепления на автобусных остановках

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Во время эфира к главе региона обратилась местная жительница, она спросила, почему не укрепили остановки на улицах 8 марта и Орлова.
Вячеслав Гладков ответил, что начать укрепление одновременно всех остановок невозможно. В городе расположено более 500 остановок. Работы будут продолжаться ещё несколько недель. Вчера 10 остановок в областном центре укрепили мешками с песком, пять остановок — блоками. Также губернатор сообщил, что рядом с остановками установят 10 модульных остановок.
Помимо этого, губернатор рассказал, что нашлись те, кто попытался разрушить укрепления.
Сегодня уже зафиксировали — есть вредители, которые начинают разрушать укрепления. Коммунальные службы выполняют огромный объём работы. Не успев уложить мешки с песком, начинаются разрушения. Обращаюсь ко всем жителям: «Если вы увидите таких людей, сразу о них сообщайте». Без обид, буду стараться публиковать данные о них, чтобы все знали их в лицо. Вместо того, чтобы помогать или хотя бы не мешать, они начинают вредить.
Вячеслав Гладков