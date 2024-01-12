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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Белгородцы попытались разрушить укрепления на автобусных остановках

Белгородцы попытались разрушить укрепления на автобусных остановках

12 января 2024, 17:28
Фото: Bel.ru
В областном центре начали укреплять остановки мешками с песком и блоками, однако нашлись те, кто попытался испортить укрепления. Об этом сообщил во время вечернего эфира губернатор Вячеслав Гладков.

Во время эфира к главе региона обратилась местная жительница, она спросила, почему не укрепили остановки на улицах 8 марта и Орлова.

Вячеслав Гладков ответил, что начать укрепление одновременно всех остановок невозможно. В городе расположено более 500 остановок. Работы будут продолжаться ещё несколько недель. Вчера 10 остановок в областном центре укрепили мешками с песком, пять остановок — блоками. Также губернатор сообщил, что рядом с остановками установят 10 модульных остановок.

Помимо этого, губернатор рассказал, что нашлись те, кто попытался разрушить укрепления.

Сегодня уже зафиксировали — есть вредители, которые начинают разрушать укрепления. Коммунальные службы выполняют огромный объём работы. Не успев уложить мешки с песком, начинаются разрушения. Обращаюсь ко всем жителям: «Если вы увидите таких людей, сразу о них сообщайте». Без обид, буду стараться публиковать данные о них, чтобы все знали их в лицо. Вместо того, чтобы помогать или хотя бы не мешать, они начинают вредить.
Вячеслав Гладков
В Белгороде начали укреплять автобусные остановки блоками и мешками с песком
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#Город#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Укрепления#Автобусные остановки
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