Белгородцы попытались разрушить укрепления на автобусных остановках

Вячеслав Гладков ответил, что начать укрепление одновременно всех остановок невозможно. В городе расположено более 500 остановок. Работы будут продолжаться ещё несколько недель. Вчера 10 остановок в областном центре укрепили мешками с песком, пять остановок — блоками. Также губернатор сообщил, что рядом с остановками установят 10 модульных остановок.