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Published Сегодня, 06:50

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Больница

«Он станет инвалидом!» Что известно о пострадавшем от парней из скандального видео

17 января 2024, 06:50
Фото: 1MI
Больница

Белгородка рассказала об отце, пострадавшем после нападения подростков

Дочь пострадавшего мужчины рассказала, как его 16 декабря избил один из членов группировки. После случившегося мужчине провели трепанацию черепа. По словам девушки, её отец может стать инвалидом.

Вчера, 16 января, появилась информация о группе парней, которые избивают своих знакомых и случайных прохожих на улицах Белгорода. Одной из жертв стал взрослый мужчина. Его дочь рассказала о произошедшем избиении.

По словам девушки, один из подростков ударил её отца 16 декабря. После этого пострадавшему была произведена трепанация черепа. Белгородка пишет, что её отец может остаться инвалидом. «Умоляю вас, помогите нам», — просит девушка.

Напомним, что на ситуацию отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в такой ситуации необходимо реагировать «быстро и жёстко». К расследованию дела подключились региональные УМВД, Следком и ФСБ. Всех свидетелей и пострадавших попросили обратиться в полицию для дачи показаний.

В настоящий момент задержаны пятеро членов группировки из шести: в розыске находится один взрослый участник. Вечером 16 января стало известно, что одним из членов группировки является 17-летний уроженец Азербайджана.

Из шести «терроризировавших» белгородцев парней задержаны пятеро
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