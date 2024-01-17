«Он станет инвалидом!» Что известно о пострадавшем от парней из скандального видео

Напомним, что на ситуацию отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что в такой ситуации необходимо реагировать «быстро и жёстко». К расследованию дела подключились региональные УМВД, Следком и ФСБ. Всех свидетелей и пострадавших попросили обратиться в полицию для дачи показаний.