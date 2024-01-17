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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Подросток

В Белгороде задержали ещё одного участника банды, нападавшей на прохожих

17 января 2024, 12:17
Фото: Midjourney
Подросток

От действий банды из Белгорода пострадал студент-иностранец

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании ещё одного участника группировки, нападавшей на прохожих в Белгороде. С ним работают следователи. Также стало известно об ещё одном пострадавшем от незаконных действий — это студент-иностранец.

Ещё один участник банды, нападавшей на людей в Белгороде, задержан. Также стало известно, что из-за незаконных действий группировки пострадал студент-иностранец.

Сейчас задержанный беседует с правоохранителями. Также устанавливается причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий.

В Следственном управлении УМВД России по г. Белгороду продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Добавим, что в статье речь идёт о хулиганстве. Наказание — вплоть до семи лет колонии.

Кроме того, в МВД рассказали о новом пострадавшем в результате действий подозреваемых. Это иностранный студент. Его допрашивали в качестве потерпевшего.

Добавим, что утром 17 января сообщалось о задержании пятерых участников группировки из шести. Разыскивали лишь последнего — совершеннолетнего парня. Таким образом, выходит, что полиция нашла всех участников банды.

Что уже известно о банде нападавших на жителей Белгорода парней, Бел.Ру писало в своём материале.

Что известно о банде парней, избивавших жителей Белгорода?
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