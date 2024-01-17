В Белгороде задержали ещё одного участника банды, нападавшей на прохожих

От действий банды из Белгорода пострадал студент-иностранец

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании ещё одного участника группировки, нападавшей на прохожих в Белгороде. С ним работают следователи. Также стало известно об ещё одном пострадавшем от незаконных действий — это студент-иностранец.