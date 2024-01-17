В Белгороде задержали ещё одного участника банды, нападавшей на прохожих

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Ещё один участник банды, нападавшей на людей в Белгороде, задержан. Также стало известно, что из-за незаконных действий группировки пострадал студент-иностранец.
Сейчас задержанный беседует с правоохранителями. Также устанавливается причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий.
В Следственном управлении УМВД России по г. Белгороду продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России
Добавим, что в статье речь идёт о хулиганстве. Наказание — вплоть до семи лет колонии.
Кроме того, в МВД рассказали о новом пострадавшем в результате действий подозреваемых. Это иностранный студент. Его допрашивали в качестве потерпевшего.
Добавим, что утром 17 января сообщалось о задержании пятерых участников группировки из шести. Разыскивали лишь последнего — совершеннолетнего парня. Таким образом, выходит, что полиция нашла всех участников банды.
Что уже известно о банде нападавших на жителей Белгорода парней, Бел.Ру писало в своём материале.