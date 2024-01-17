Прокуратура взяла на контроль историю о парнях, избивавших белгородцев

Речь идёт о покушениях на преступление, убийство, возбуждение ненависти либо вражды (ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 282 УК РФ). Дела возбудили против гражданина 2006 года рождения и других лиц. Также указано, что, помимо прочего, возбудили дело по факту хулиганства.