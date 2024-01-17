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Прокуратура

Прокуратура взяла на контроль историю о парнях, избивавших белгородцев

17 января 2024, 08:30
Фото: 1MI
Прокуратура
Прокуратура региона взяла ход расследования уголовных дел, связанных с избиениями белгородцев, под свой контроль. Личности причастных уже установлены. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в надзорном ведомстве.

Расследование дел в отношении группы парней, которая избивала и оскорбляла прохожих в Белгороде, находится на контроле прокуратуры. Уже названы статьи, по которым возбуждены уголовные дела.

Речь идёт о покушениях на преступление, убийство, возбуждение ненависти либо вражды (ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 282 УК РФ). Дела возбудили против гражданина 2006 года рождения и других лиц. Также указано, что, помимо прочего, возбудили дело по факту хулиганства.

Личности тех, кто замешан в истории, установлены. Проводится комплекс необходимых следственных действий.

Ранее уже двое подозреваемых, которых задержали из-за избиений людей, извинились за свои поступки на камеру. Молодые люди просили прощения перед «всем русским народом» и перед «всей страной».

Один из подозреваемых в избиениях белгородцев извинился на камеру
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