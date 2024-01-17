Что известно о банде парней, избивавших жителей Белгорода?

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Громкая история произошла в Белгороде: банда парней нападала на прохожих, снимала это на видео, а затем публиковала соответствующие записи в Telegram. Ситуация получила большой общественный резонанс после того, как различные каналы начали распространять эти кадры. Разбираемся, что случилось и при чём тут «Слово пацана».
Накануне в Сети стали публиковать видео из канала молодых людей, которые избивали прохожих и оскорбляли их. Предполагалось, что парни действуют на улицах Белгорода. Вскоре это подтвердилось. Информацию из соцсетей заметили сотрудники правоохранительных органов и организовали проверку. Уже 16 января полиция искала подозреваемых и устанавливала обстоятельства произошедшего.
Когда дело получило огласку, владелец канала с видео об избиениях их удалил.
16 января Telegram-канал Baza сообщил о возбуждении уголовного дела из-за избиений белгородцев на городских улицах. Предполагалось, что речь идёт о статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Также писали, что о ситуации известили главу СКР Александра Бастрыкина. Главный следователь страны взял дело под собственный контроль.
Вскоре поступило официальное заявление от пресс-службы российского МВД. Там подтвердили, что возбуждено уголовное дело. Менее чем за сутки удалось установить личности членов группировки. Сообщалось, что трое парней имеют судимости. Накануне одного из потерпевших по делу уже допрашивали. Тех, кто стал свидетелем преступлений или пострадал от действий группы, просили сообщить об этом в правоохранительные органы.
На ситуацию 16 января отреагировал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, он связался с руководителями федеральных структур, которые отвечают за безопасность.
В прокуратуре сообщили, что пятерых из шести молодых людей, «терроризировавших» белгородцев, задержали. В розыске по состоянию на утро 17 января находился один из участников банды — парень старше 18 лет. Добавим, что совершеннолетних в «шайке» — всего двое.
Тем временем двое задержанных уже попросили прощения за свои действия на камеру. 17-летний парень извинился перед «всем русским народом» за избиения и оскорбления. Интересно, что уже фигурировал в двух других уголовных делах — в возбуждении вражды и покушении на убийство.
Отделаться извинениями пытался и другой фигурант — он совершеннолетний. Однако этот парень пошёл немного дальше своего товарища и извинялся не перед народом, а перед «всей страной».
Стало известно уже как минимум об одном потерпевшем, который серьёзно пострадал после столкновения с «шайкой». Дочь мужчины, на которого напала банда, рассказала, что её отец может остаться инвалидом, и попросила помощи.
По словам девушки, избиение произошло ещё 16 декабря. Один из подростков ударил взрослого мужчину, затем последнему пришлось делать трепанацию черепа.
Однако пострадавших от действий группировки может быть больше.
В прошлом году отечественный сериал о казанских бандах стал настоящим хитом. У произведения нашлись и критики, которые считают, что оно романтизирует «бандитский» образ жизни среди молодёжи. Некоторые опасались, что подростки после просмотра «Слова пацана» вновь начнут устраивать драки и делиться на так называемые группировки.
Что касается белгородской истории, то неизвестно, смотрели ли парни этот сериал. Но один из членов банды процитировал персонажа «Слова пацана» по кличке Кощей. «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне всё, и я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» — говорится в сериале.
Именно поэтому многие поспешили обвинить нашумевшее произведение. Однако такой образ жизни, судя по старым судимостям, члены группы ведут уже относительно давно. Предполагается, что цитаты из сериала подростки решили использовать из-за его популярности.