Что известно о банде парней, избивавших жителей Белгорода?

Что касается белгородской истории, то неизвестно, смотрели ли парни этот сериал. Но один из членов банды процитировал персонажа «Слова пацана» по кличке Кощей. «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне всё, и я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!» — говорится в сериале.