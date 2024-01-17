Извинения на всю страну и рассказы жертв: что известно о банде в Белгороде?

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Вчера, 16 января, в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых группа парней избивает прохожих и своих знакомых. Все видео были сняты на улицах и в торговых центрах Белгорода. Запись один из несовершеннолетних парней публиковал в своём Telegram-канале.
Позже выяснилось, что подростковая группировка избивала белгородцев на протяжении не одного месяца.
Публикации с противоправными действиями заметили полицейские Белгорода и организовали проверку. Спустя время стало известно о возбуждённом уголовном деле по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ — до семи лет лишения свободы). В МВД подтвердили эту информацию.
Сообщалось, что трое членов группировки ранее уже были судимы. Потерпевших и свидетелей события просили обратиться в полицию для дачи показаний.
Кроме этого, следователи возбудили уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности) и ч. 3 ст. 30, пп. «ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти).
В расследовании участвуют региональные УМВД, ФСБ и следком. Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял процесс на личный контроль.
В настоящий момент проводятся следственные мероприятия и нельзя однозначно сказать, какое наказание ждёт подростков. Доказывать вину подозреваемых будут в суде.
Установить личности группировки правоохранительным органам удалось менее чем за сутки. Известно, что в группе состояли шестеро человек, двое из которых — совершеннолетние. Всех уже задержала полиция.
Так, во время первоначальных следственных действий правоохранители установили личность одного из причастных к преступлению. Им оказался 17-летний уроженец Азербайджана, который извинился «перед всем русским народом» на камеру.
Попросил прощения и другой член группировки — парень 2004 года рождения. Он извинился уже «перед всей страной».
Сейчас устанавливается причастность участников скандальных видео к совершению хулиганских действий.
Тем временем прокуратура обещала проверить соблюдение требований миграционного законодательства при получении одним из участников группировки гражданства.
Члены группировки избивали обычных прохожих, иностранцев и даже своих знакомых. В Telegram-канале SHOT сообщили о двоих пострадавших 21-летних парнях. Они давали показания в полиции.
О ещё одном раненом рассказала белгородка в социальных сетях. Она написала, что её отца ударил один из подростков ещё 16 декабря. После этого пострадавшему была произведена трепанация черепа. Девушка пишет, что её отец может остаться инвалидом.
Позже редакция Бел.Ру связалась с белгородкой и выяснила подробности. Юрий Крупкин получил острую внутримозговую гематому и перелом затылочной кости. Сейчас её отцу грозит парализация и смерть. По словам девушки, один из участников — подросток Даниил О. может выйти сухим из воды, поскольку его отчим якобы работает в правоохранительных органах. Белгородка утверждает, что парня уже неоднократно должны были осудить «за наркоманию, кражи, беспредел и нападения на других людей».
На ситуацию обратил внимание губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живём», — написал губернатор.
Отечественный сериал «Слова пацана» о казанских бандах покорил сердца зрителей в прошлом году, но вызвал разногласия. Некоторые считают, что он романтизирует «бандитский» образ жизни, что может негативно повлиять на молодежь.
В Сети появилось мнение, что белгородские подростки начали избивать прохожих из-за сериала, хотя участники банды имели проблемы с законом задолго до выхода картины на экраны. Тем не менее один из членов группировки на видео процитировал персонажа «Слово пацана»: «Я здесь, за эту улицу стою! Пацаны мне всё, и я всё пацанам! Кто меня знает, тот в курсе!»