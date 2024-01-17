Извинения на всю страну и рассказы жертв: что известно о банде в Белгороде?

Позже редакция Бел.Ру связалась с белгородкой и выяснила подробности. Юрий Крупкин получил острую внутримозговую гематому и перелом затылочной кости. Сейчас её отцу грозит парализация и смерть. По словам девушки, один из участников — подросток Даниил О. может выйти сухим из воды, поскольку его отчим якобы работает в правоохранительных органах. Белгородка утверждает, что парня уже неоднократно должны были осудить «за наркоманию, кражи, беспредел и нападения на других людей».