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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

Парень

Пока в Белгороде искали участников банды, город вновь пытались атаковать ВСУ

17 января 2024, 15:30
Фото: Midjourney
Парень
Горожане продолжают обсуждать громкое уголовное дело, ночью ВСУ пытались вновь атаковать Белгород, а жители региона жалуются на работу систем оповещения.

Громкое дело банды

Накануне в Сети распространились видео с избиениями группой парней прохожих на улицах Белгорода. Ситуация обрела большой общественный резонанс. На неё отреагировали как правоохранительные органы, так и власти. Всех шестерых предполагаемых участников банды уже установили.

Утром 17 января стало известно, что пятеро «терроризирующих» белгородцев парней уже задержаны. Днём представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о последнем пойманном парне. Четверо участников группировки оказались подростками, двое остальных — совершеннолетними.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в этой ситуации необходимо реагировать «быстро и жёстко», особенно из-за текущей обстановки. А вскоре стало известно об одном из потерпевших. Дочь мужчины, на которого напала группа молодых людей, рассказала, что её отца избили ещё в середине декабря. Ему пришлось делать трепанацию черепа, так что белгородец рискует остаться инвалидом. Помимо этого, от действий группировки пострадал студент-иностранец.

Двое участников банды уже успели извиниться за своё поведение. Первый просил прощения у «всего русского народа», а второй — у «всей страны».

Что известно о банде парней, избивавших жителей Белгорода?
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Новые атаки ВСУ

Ночью 17 января ВСУ дважды атаковали Белгород. Первые взрывы жители города услышали в районе 2:25. Над областным центром работала система ПВО.

Есть разрушения. В Белгородском районе пострадал жилой дом. В нём выбиты стёкла, осколки сбитых целей упали на крышу, загорелась ещё хозпостройка. В одном из посёлков отключилось электричество.

Следующая атака произошла около 5:00. На подлёте к городу сбили ещё несколько воздушных целей. В результате происшествия пострадавших нет. Повреждено несколько жилых домов в районе. На месте работали оперативные службы.

Затем в Минобороны РФ привели уточнённые данные по обстрелам. Во время первой атаки ПВО сбила семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника. В результате второй уничтожено четыре реактивных снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и два БПЛА самолётного типа.

Минобороны: ВСУ атаковали Белгород беспилотниками и РСЗО «Ольха»
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Жалобы на сирены

Белгородцы направили около 800 жалоб на работу систем оповещения после соответствующей проверки. Накануне сирены включились в Белгороде и муниципалитетах. Но оказалось, что не все белгородцы могли их слышать. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, все поступившие обращения обработают. В этом году системы оповещения продолжат совершенствовать.

Вчера также выяснилось, что жители Белгорода не слышали сирены в районе Харгоры. В центре, напротив, оповещения слышно хорошо. При этом проверки проводились и в других населённых пунктах региона.

Слышно было не всем: белгородцы направили 800 жалоб на работу систем оповещения
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