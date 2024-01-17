Пока в Белгороде искали участников банды, город вновь пытались атаковать ВСУ

Накануне губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в этой ситуации необходимо реагировать «быстро и жёстко», особенно из-за текущей обстановки. А вскоре стало известно об одном из потерпевших. Дочь мужчины, на которого напала группа молодых людей, рассказала, что её отца избили ещё в середине декабря. Ему пришлось делать трепанацию черепа, так что белгородец рискует остаться инвалидом. Помимо этого, от действий группировки пострадал студент-иностранец.