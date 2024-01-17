Новая цель? Один из районов Белгородской области впервые попал под атаку ВСУ

Минувшей ночью в Белгородском районе и Белгороде сработала система ПВО, которая сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир». Никто из мирных жителей не пострадал, однако зафиксированы разрушения: всего повреждения получили 15 частных домов, две квартиры в одном многоэтажном доме, восемь автомобилей, один хозобъект, линия электропередачи и производственное помещение.