Новая цель? Один из районов Белгородской области впервые попал под атаку ВСУ

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Published Сегодня, 08:58
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Минувшей ночью в Белгородском районе и Белгороде сработала система ПВО, которая сбила шесть беспилотников, семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир». Никто из мирных жителей не пострадал, однако зафиксированы разрушения: всего повреждения получили 15 частных домов, две квартиры в одном многоэтажном доме, восемь автомобилей, один хозобъект, линия электропередачи и производственное помещение.
16 января ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе село Козинка в Грайворонском округе. Из-за обстрела пострадал один инфраструктурный объект.
Со стороны Украины впервые атаковали Губкинский городской округ — на территории упал беспилотник.
Село Прилесье Краснояружского района обстреляли из миномёта — зафиксировано семь прилётов. По селу Белянка Шебекинского округа выпустили шесть миномётных снарядов, по сёлам Журавлёвка и Устинка в Белгородском районе — пять и девять артиллерийских снарядов соответственно.