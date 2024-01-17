Минобороны: ВСУ атаковали Белгород беспилотниками и РСЗО «Ольха»

Взрывы в небе над Белгородом и районом раздались в 2:25. В начале сообщали о двух сбитых целях, потом о семи. Позже в Минобороны РФ уточнили, что ПВО сбила на подлёте к городу семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника.