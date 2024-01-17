Минобороны: ВСУ атаковали Белгород беспилотниками и РСЗО «Ольха»

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Взрывы в небе над Белгородом и районом раздались в 2:25. В начале сообщали о двух сбитых целях, потом о семи. Позже в Минобороны РФ уточнили, что ПВО сбила на подлёте к городу семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника.
Раненых не было. Повреждён жилой дом, горела хозпостройка.
Ещё несколько воздушных целей сбили на подлёте к Белгороду в 5 часов. По предварительным данным пострадавших тоже не было, в нескольких домах выбиты окна.