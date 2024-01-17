Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

Минобороны: ВСУ атаковали Белгород беспилотниками и РСЗО «Ольха»

Минобороны: ВСУ атаковали Белгород беспилотниками и РСЗО «Ольха»

17 января 2024, 02:51
Фото: Bel.ru
Ночью 17 января в Белгороде дважды раздавались взрывы.

Взрывы в небе над Белгородом и районом раздались в 2:25. В начале сообщали о двух сбитых целях, потом о семи. Позже в Минобороны РФ уточнили, что ПВО сбила на подлёте к городу семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника.

Раненых не было. Повреждён жилой дом, горела хозпостройка.

Ещё несколько воздушных целей сбили на подлёте к Белгороду в 5 часов. По предварительным данным пострадавших тоже не было, в нескольких домах выбиты окна.

Ещё восемь ракет «Ольха» сбили на подлёте к Белгороду
Узнать подробнее
Читайте также:
Минобороны: над Белгородом сбили девять ракет «Ольха»Над Белгородской областью уничтожено 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70Последствия в Белгородской области после атаки ВСУ дронами, миномётами и РСЗО
#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Обстрел#ВСУ#СВО#Беспилотники#Обстрел ВСУ#РСЗО#Ольха
Подпишитесь
Виновато «Слово пацана»? Белгородцев возмутили нападения подростков на прохожих
Вчера, 15:40
Военкор Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород при обстреле 30 декабря
Вчера, 13:03
«Мне поступали указания»: сотрудница «Тисайда» выступила в суде по делу Сергиенко
Вчера, 13:50
Стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода
Вчера, 11:54
«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях
Вчера, 07:17
В отношении записывавших на видео избиения белгородцев возбудили уголовное дело
Вчера, 15:30