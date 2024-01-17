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Published Сегодня, 06:23

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Обстрел

Вторая атака за ночь: ВСУ вновь ударили по Белгородской области из РСЗО «Вампир»

17 января 2024, 06:23
Фото: 1MI
Обстрел

Белгородскую область обстреляли из РСЗО «Вампир»

Помимо четырёх снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир», Белгород и Белгородский район второй раз за ночь пытались атаковать беспилотниками. Система ПВО уничтожила снаряды, а БПЛА удалось перехватить, сообщили в Минобороны РФ. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью и утром 17 января над территорией Белгородской области было громко. По данным Минобороны, в ходе второй атаки дежурные средства ПВО уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В это же время удалось перехватить два украинских беспилотника.

Информацию также дополнил губернатор области Вячеслав Гладков. Он отметил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, пострадавших нет, однако в районе повреждения получило остекление в нескольких жилых домах.

В два часа ночи над городом и Белгородским районам тоже работала система ПВО. По информации Минобороны РФ, сбито семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника. Пострадавших нет. В жилом секторе района повреждено остекление в жилом доме, кровля. Произошло возгорание хозпостройки. В одном из посёлков отключилось электричество.

Такими же снарядами RM-70 «Вампир» ВСУ обстреливали Белгород и район 30 декабря и 9 января. В результате предновогодней атаки погибли 25 человек, 109 ранены.

Неспокойная ночь: над Белгородской областью перехватили четыре украинских БПЛА
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