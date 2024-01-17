Вторая атака за ночь: ВСУ вновь ударили по Белгородской области из РСЗО «Вампир»

В два часа ночи над городом и Белгородским районам тоже работала система ПВО. По информации Минобороны РФ, сбито семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника. Пострадавших нет. В жилом секторе района повреждено остекление в жилом доме, кровля. Произошло возгорание хозпостройки. В одном из посёлков отключилось электричество.