Вторая атака за ночь: ВСУ вновь ударили по Белгородской области из РСЗО «Вампир»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Ночью и утром 17 января над территорией Белгородской области было громко. По данным Минобороны, в ходе второй атаки дежурные средства ПВО уничтожили четыре снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». В это же время удалось перехватить два украинских беспилотника.
Информацию также дополнил губернатор области Вячеслав Гладков. Он отметил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, пострадавших нет, однако в районе повреждения получило остекление в нескольких жилых домах.
В два часа ночи над городом и Белгородским районам тоже работала система ПВО. По информации Минобороны РФ, сбито семь реактивных снарядов из РСЗО «Ольха» и четыре беспилотника. Пострадавших нет. В жилом секторе района повреждено остекление в жилом доме, кровля. Произошло возгорание хозпостройки. В одном из посёлков отключилось электричество.
Такими же снарядами RM-70 «Вампир» ВСУ обстреливали Белгород и район 30 декабря и 9 января. В результате предновогодней атаки погибли 25 человек, 109 ранены.