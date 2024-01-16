Хуже, чем коронавирус: что известно о «болезни Х» и чем она грозит человеку

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова молекулярного биолога, доктора биологических наук, профессора Константина Северинова, с большой вероятностью болезнь может прийти с глобального Юга. Речь идёт о бедных странах, которые не могут самостоятельно обеспечивать мониторинг. Учёный также отмечает, что из-за глобального потепления на севере подтаивает вечная мерзлота, что может привести к распространению новых вирусов и бактерий. Вирусы могли сохраняться в холоде десятки лет.