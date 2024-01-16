Хуже, чем коронавирус: что известно о «болезни Х» и чем она грозит человеку

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Как сообщают «Ведомости», 17 января 2024 года в Давосе пройдёт Всемирный экономический форум, на котором обсудят подготовку к «болезни Х». Сообщается, что она может привести к большему количеству смертей, чем коронавирус.
Уточним, что «болезнью Х» в научной среде называют ещё не известные, но потенциально опасные болезни, которые могут привести к новым эпидемиям и пандемиям. Кандидаты на такие болезни у учёных уже есть.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил «Парламентской газете», что новая пандемия в будущем точно случится, однако какой она будет и когда это произойдёт, неизвестно.
По словам вирусолога, сегодня принято считать, что наиболее опасны две категории вирусов. Первая — это коронавирус. Коронавирусы, отмечает учёный, широко распространены среди животных, возможно, какой-то из них снова начнёт заражать людей.
Второй источник угрозы — ортомиксовирусы, прежде всего, вирус гриппа А. Этот вирус уже приводил к пандемии «испанского гриппа» в 1918–1920 гг. Поэтому врачи не исключают, что подобное может повториться. Наиболее опасными считаются вирусы гриппа А, в первую очередь — вирус птичьего гриппа. Этот вирус отличается высокой патогенностью. Вирусолог отмечает, что в результате мутаций птичий грипп может адаптироваться к человеку.
По поводу птичьего гриппа высказывался и молекулярный биолог и вирусолог Пётр Чумаков. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова учёного, самый вероятный кандидат на роль «болезни Х» — вирус птичьего гриппа H5N1. Это вид гриппа наиболее летальный. Однако, чтобы он приспособился к человеку, он должен пройти длительный процесс.
Помимо этого, вызвать пандемию может и вирус Эбола. Однако в настоящий момент этот вирус передаётся только через кровь. Поэтому этот вирус в наименьшей степени несёт риск возникновения пандемии, в отличии от вирусов, которые передаются через дыхательные органы по воздуху или воздушно-капельным путём.
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова молекулярного биолога, доктора биологических наук, профессора Константина Северинова, с большой вероятностью болезнь может прийти с глобального Юга. Речь идёт о бедных странах, которые не могут самостоятельно обеспечивать мониторинг. Учёный также отмечает, что из-за глобального потепления на севере подтаивает вечная мерзлота, что может привести к распространению новых вирусов и бактерий. Вирусы могли сохраняться в холоде десятки лет.