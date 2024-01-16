Стало известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Как отметил губернатор, Екатерина получила множественные осколочные ранения правого плеча, проникающее ранение грудной клетки, поясницы, ягодиц и обеих ног. Сейчас идёт процесс формирования культи.
Глава региона добавил, что врачи оценивают состояние девушки как удовлетворительное и стабильное. По прогнозам, примерно через две недели можно будет отправиться домой на реабилитацию. ⠀
Процесс восстановления точно не будет простым, но одно дело, когда ты проходишь беду один, а другое, когда рядом близкие, друзья, вся наша область и вся страна. От Екатерины не отходит её парень, будущий супруг, всё время помогает, ухаживает и поддерживает. Девушку постоянно навещают родные — мама, папа и дядя.
Вячеслав Гладков
Что касается Владислава, он получил осколочные ранения грудной клетки, предплечья, шеи, а также оскольчатые переломы рёбер. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, при этом есть позитивная динамика. Завтра пройдёт операция.
Впереди ожидает протезирование, сложный и длительный процесс реабилитации. Рядом с Владиславом его супруга и мама — заботятся и во всём поддерживают. Родные уверены, что вместе со всем справятся.
Вячеслав Гладков