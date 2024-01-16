Стало известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря

Гладков навестил раненых белгородцев в больнице Москвы

Глава региона Вячеслав Гладков посетил Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова в Москве. Сейчас там лечатся два белгородца, которые получили ранения в результате теракта 30 декабря. Это 19-летняя Екатерина и 22-летний Владислав.