Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Гладков навестил раненых белгородцев в больнице Москвы

Стало известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря

16 января 2024, 17:59
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Гладков навестил раненых белгородцев в больнице Москвы

Глава региона Вячеслав Гладков посетил Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова в Москве. Сейчас там лечатся два белгородца, которые получили ранения в результате теракта 30 декабря. Это 19-летняя Екатерина и 22-летний Владислав.

Как отметил губернатор, Екатерина получила множественные осколочные ранения правого плеча, проникающее ранение грудной клетки, поясницы, ягодиц и обеих ног. Сейчас идёт процесс формирования культи.

Глава региона добавил, что врачи оценивают состояние девушки как удовлетворительное и стабильное. По прогнозам, примерно через две недели можно будет отправиться домой на реабилитацию. ⠀

Процесс восстановления точно не будет простым, но одно дело, когда ты проходишь беду один, а другое, когда рядом близкие, друзья, вся наша область и вся страна. От Екатерины не отходит её парень, будущий супруг, всё время помогает, ухаживает и поддерживает. Девушку постоянно навещают родные — мама, папа и дядя.
Вячеслав Гладков

Что касается Владислава, он получил осколочные ранения грудной клетки, предплечья, шеи, а также оскольчатые переломы рёбер. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, при этом есть позитивная динамика. Завтра пройдёт операция.

Впереди ожидает протезирование, сложный и длительный процесс реабилитации. Рядом с Владиславом его супруга и мама — заботятся и во всём поддерживают. Родные уверены, что вместе со всем справятся.
Вячеслав Гладков
Раненный в предпраздничный день белгородец остаётся в московской клинике
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги дня белгородцев: раненые, уголовные дела, заболевшие дети и укрытия на улицахРаненый житель, испытание укреплений и голосование за ёлки: итоги субботыЧто известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря взрослых и детях?
#Белгородская область#Происшествия#Москва#Родители#Реабилитация#Теракт#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Ранения#Близкие#Осколочные ранения#Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова
Подпишитесь
Виновато «Слово пацана»? Белгородцев возмутили нападения подростков на прохожих
Сегодня, 15:40
Военкор Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород при обстреле 30 декабря
Сегодня, 13:03
«Мне поступали указания»: сотрудница «Тисайда» выступила в суде по делу Сергиенко
Сегодня, 13:50
Стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода
Сегодня, 11:54
«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях
Сегодня, 07:17
В отношении записывавших на видео избиения белгородцев возбудили уголовное дело
Сегодня, 15:30