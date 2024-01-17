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Published Сегодня, 08:26

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Разбитое окно

В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после массированной атаки ВСУ

17 января 2024, 08:26
Фото: 1MI
Разбитое окно

15 частных домов и восемь авто пострадали при обстреле Белгородской области

Минувшая ночь в Белгороде и Белгородском районе прошла неспокойно: ВСУ атаковали населённые пункты с помощью РСЗО и беспилотников. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности произошедшего. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Сюжет
Пво

Ночью 17 января российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ совершить террористические атаки на Белгород и Белгородский район.

Так, первый удар противник нанёс около 02:40: система ПВО уничтожила семь снарядов, выпущенных из РСЗО «Ольха», а также четыре беспилотника. Около пяти часов утра ПВО сбила два украинских дрона и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».

В результате обстрелов пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем в двух квартирах в Белгороде выбило окна. Также повреждены четыре автомобиля и один хозяйственный объект.

Система ПВО сработала и в Белгородском районе. Разрушения после падения обломков зафиксировали в восьми частных домах и двух автомобилях в Разумном, в одном доме и одном авто в Северном.

В Новосадовском сельском поселении разрушения установили в трёх частных домах, также повреждена линия электропередачи. В Стрелецком сельском поселении разрушения были в производственном помещении, а в Беловском сельском поселении — в трёх домах и одной машине. Из мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что за ночь жителям два раза присылали уведомления о действующей ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

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