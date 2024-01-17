В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после массированной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Ночью 17 января российские военнослужащие пресекли две попытки ВСУ совершить террористические атаки на Белгород и Белгородский район.
Так, первый удар противник нанёс около 02:40: система ПВО уничтожила семь снарядов, выпущенных из РСЗО «Ольха», а также четыре беспилотника. Около пяти часов утра ПВО сбила два украинских дрона и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».
В результате обстрелов пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем в двух квартирах в Белгороде выбило окна. Также повреждены четыре автомобиля и один хозяйственный объект.
Система ПВО сработала и в Белгородском районе. Разрушения после падения обломков зафиксировали в восьми частных домах и двух автомобилях в Разумном, в одном доме и одном авто в Северном.
В Новосадовском сельском поселении разрушения установили в трёх частных домах, также повреждена линия электропередачи. В Стрелецком сельском поселении разрушения были в производственном помещении, а в Беловском сельском поселении — в трёх домах и одной машине. Из мирных жителей никто не пострадал.
Напомним, что за ночь жителям два раза присылали уведомления о действующей ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.