В Белгороде и Белгородском районе уточнили разрушения после массированной атаки ВСУ

В Новосадовском сельском поселении разрушения установили в трёх частных домах, также повреждена линия электропередачи. В Стрелецком сельском поселении разрушения были в производственном помещении, а в Беловском сельском поселении — в трёх домах и одной машине. Из мирных жителей никто не пострадал.