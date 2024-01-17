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Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

За ночь в Белгороде и районе дважды объявляли ракетную опасность: есть повреждения

За ночь в Белгороде и районе дважды объявляли ракетную опасность: есть повреждения

17 января 2024, 02:25
Фото: Midjourney
Ночью 17 декабря ВСУ дважды атаковали Белгород.

Первые взрывы в небе над Белгородом раздались в 2:25. Работала система ПВО, по уточнённым данным сбили семь украинских беспилотников. Пострадавших нет.

В Белгородском районе повреждения получили жилой дом: выбиты стёкла, осколки сбитых целей упали на крышу. Загорелась хозяйственная постройка. В одном из посёлков пропало электричество.

В пять часов на подлёте к Белгороду сбили ещё несколько целей. По предварительным данным раненых нет. Повреждены несколько жилых домов в районе.

Оперативные службы выехали на место.

ПВО сбила очередной украинский беспилотник в приграничье
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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#ВСУ#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#Беспилотники#Работа ПВО#Обстрел ВСУ
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