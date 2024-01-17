За ночь в Белгороде и районе дважды объявляли ракетную опасность: есть повреждения

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Первые взрывы в небе над Белгородом раздались в 2:25. Работала система ПВО, по уточнённым данным сбили семь украинских беспилотников. Пострадавших нет.
В Белгородском районе повреждения получили жилой дом: выбиты стёкла, осколки сбитых целей упали на крышу. Загорелась хозяйственная постройка. В одном из посёлков пропало электричество.
В пять часов на подлёте к Белгороду сбили ещё несколько целей. По предварительным данным раненых нет. Повреждены несколько жилых домов в районе.
Оперативные службы выехали на место.