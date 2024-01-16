В центре слышно, а на Харгоре нет: где белгородцы не услышали вой сирены

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
16 января в Белгородской области провели техническую проверку системы оповещения. Сирену одномоментно включили в областном центре и районах. К примеру, хорошо оповещение слышали жители в Белгороде в районе кинотеатра «Русич», в центре города, на Старом городе, в районе улицы Калинина и СНТ «Луч». Также Бел.Ру сообщили, что звук был слышен на ул. Попова, около Центрального парка, а также в районе 5-го Заводского переулка. Оповещение слышали и жители Дубового.
А в офисном помещении на ул. Костюкова в Белгороде вой сирены люди не услышали, отметив, что её хорошо слышно на улице, но не в здании. Также практически ничего не было слышано в помещении на ул. 5 Августа.
Вот так была слышна сирена с бизнес-центра «Столыпинъ».
А это звук с центра города.
Запись сирены с ул. Челюскинцев в районе автовокзала.
Слышно было сирену и в Старом Осколе.
Также проверку провели в Ракитном. Но звук был настолько слабым, что пришлось прислушиваться через открытое окно.
Было слышно оповещение в частном секторе в Северном.
А вот на бульваре Юности в Белгороде была тишина.
Также, по словам читателей Бел.Ру, оповещение не слышали в микрорайоне Улитка, на Народном бульваре, на ул. Щорса (дом №57), в Ближней Игуменке, в Северном на ул. Олимпийская, 8б, на пересечение проспекта Ватутина и ул. Губкина в Белгороде, а также в районе остановки «Водстрой».