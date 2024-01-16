В центре слышно, а на Харгоре нет: где белгородцы не услышали вой сирены

16 января в Белгородской области провели техническую проверку системы оповещения. Сирену одномоментно включили в областном центре и районах. К примеру, хорошо оповещение слышали жители в Белгороде в районе кинотеатра «Русич», в центре города, на Старом городе, в районе улицы Калинина и СНТ «Луч». Также Бел.Ру сообщили, что звук был слышен на ул. Попова, около Центрального парка, а также в районе 5-го Заводского переулка. Оповещение слышали и жители Дубового.