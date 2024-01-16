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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:23

В Белгородской области заработала система оповещения

В центре слышно, а на Харгоре нет: где белгородцы не услышали вой сирены

16 января 2024, 08:17
Фото: Bel.ru

В Белгородской области заработала система оповещения

В регионе проверили работу системы оповещения. Ранее об этом предупреждал глава региона Вячеслав Гладков. Но звук сирены услышали не все белгородцы. А где-то мощность была настолько слабой, что приходилось прислушиваться.

16 января в Белгородской области провели техническую проверку системы оповещения. Сирену одномоментно включили в областном центре и районах. К примеру, хорошо оповещение слышали жители в Белгороде в районе кинотеатра «Русич», в центре города, на Старом городе, в районе улицы Калинина и СНТ «Луч». Также Бел.Ру сообщили, что звук был слышен на ул. Попова, около Центрального парка, а также в районе 5-го Заводского переулка. Оповещение слышали и жители Дубового.

А в офисном помещении на ул. Костюкова в Белгороде вой сирены люди не услышали, отметив, что её хорошо слышно на улице, но не в здании. Также практически ничего не было слышано в помещении на ул. 5 Августа.

Вот так была слышна сирена с бизнес-центра «Столыпинъ».

Видео: Bel.ru

А это звук с центра города.

Видео: Bel.ru

Запись сирены с ул. Челюскинцев в районе автовокзала.

Видео: Bel.ru

Слышно было сирену и в Старом Осколе.

Видео: Bel.ru

Также проверку провели в Ракитном. Но звук был настолько слабым, что пришлось прислушиваться через открытое окно.

Видео: Bel.ru

Было слышно оповещение в частном секторе в Северном.

Видео: Bel.ru

А вот на бульваре Юности в Белгороде была тишина.

Видео: Bel.ru

Также, по словам читателей Бел.Ру, оповещение не слышали в микрорайоне Улитка, на Народном бульваре, на ул. Щорса (дом №57), в Ближней Игуменке, в Северном на ул. Олимпийская, 8б, на пересечение проспекта Ватутина и ул. Губкина в Белгороде, а также в районе остановки «Водстрой».

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