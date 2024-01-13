Сирена — спрятались, переждали, продолжили просмотр: как живут кинотеатры Белгорода

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Из-за постоянной угрозы кинотеатры вынуждены работать в «укороченном графике» — до 20 часов. Это приводит к сокращению количества сеансов. Например, изначально популярную комедию «Холоп 2» (12+) должны были показывать 12 раз в день. Из-за оперативной обстановки число сеансов сократилось до четырёх ежедневно.
Как Бел.Ру рассказала управляющая «ГриннФильм» Анастасия Савченко, для кинотеатров области это «ещё один удар».
И уже далеко не первый после пандемии, постпандемийных ограничений и введения санкций. Кинотеатры — это учреждения культуры. Кому, как не нам поднимать настроение, улучшать самочувствие горожан при помощи искусства кино? И мы стараемся.
Анастасия Савченко
Кроме того, не пришли в себя после страшных событий 30 декабря сами белгородцы. В кинотеатры приходят в основном самые активные и стрессоустойчивые. Нуждаются в позитивных эмоциях и дети — «взрослые это понимают».
Столкнулись кинотеатры и с ещё одной проблемой — воздушными тревогами. Из-за них приходится прерывать сеансы, что тоже доставляет неудобства как зрителям, так и работникам.
Если случается воздушная тревога, то гости вместе с сотрудниками организованно спускаются на минус первый цокольный этаж. А затем снова возвращаются в залы и досматривают прерванный киносеанс.
Анастасия Савченко
Напомним, что в начале января кинотеатры Белгорода вынуждены были закрыться на три дня из-за угрозы обстрела со стороны Украины.