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Кинотеатры Белгорода оказались в затруднительном положении после обстрелов ВСУ

Сирена — спрятались, переждали, продолжили просмотр: как живут кинотеатры Белгорода

13 января 2024, 16:49
Фото: Midjourney

Кинотеатры Белгорода оказались в затруднительном положении после обстрелов ВСУ

Сложная ситуация в Белгороде создаёт проблемы не только простым людям, но и кинотеатрам. Последним пришлось столкнуться с прерыванием сеансов из воздушных тревог и другими неудобствами. Подробнее Бел.Ру рассказала управляющая «ГриннФильм» Анастасия Савченко.

Из-за постоянной угрозы кинотеатры вынуждены работать в «укороченном графике» — до 20 часов. Это приводит к сокращению количества сеансов. Например, изначально популярную комедию «Холоп 2» (12+) должны были показывать 12 раз в день. Из-за оперативной обстановки число сеансов сократилось до четырёх ежедневно.

Как Бел.Ру рассказала управляющая «ГриннФильм» Анастасия Савченко, для кинотеатров области это «ещё один удар».

И уже далеко не первый после пандемии, постпандемийных ограничений и введения санкций. Кинотеатры — это учреждения культуры. Кому, как не нам поднимать настроение, улучшать самочувствие горожан при помощи искусства кино? И мы стараемся.
Анастасия Савченко

Кроме того, не пришли в себя после страшных событий 30 декабря сами белгородцы. В кинотеатры приходят в основном самые активные и стрессоустойчивые. Нуждаются в позитивных эмоциях и дети — «взрослые это понимают».

Столкнулись кинотеатры и с ещё одной проблемой — воздушными тревогами. Из-за них приходится прерывать сеансы, что тоже доставляет неудобства как зрителям, так и работникам.

Если случается воздушная тревога, то гости вместе с сотрудниками организованно спускаются на минус первый цокольный этаж. А затем снова возвращаются в залы и досматривают прерванный киносеанс.
Анастасия Савченко

Напомним, что в начале января кинотеатры Белгорода вынуждены были закрыться на три дня из-за угрозы обстрела со стороны Украины.

«Кина не будет»: три кинотеатра в Белгороде приостанавливают свою работу
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#Кинотеатры#Новости Белгорода#Эксклюзив#Ограничения#Проблемы#Белгород#Воздушная тревога#Артем Черненко
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