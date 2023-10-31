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Губернатору пожаловались на закрытие кинотеатра в Губкине

«Закрывайте библиотеки»: Гладкову пожаловались на закрытие кинотеатра под Белгородом

31 октября 2023, 17:57
Фото: 1MI

Губернатору пожаловались на закрытие кинотеатра в Губкине

По словам Вячеслава Гладкова, из-за санкций снизилась возможность обеспечивать прокат, администрация ищет пути решения.

Во время вечернего эфира главу региона спросили о судьбе кинотеатра в Губкине: «Со слов главы, он нерентабелен, так у нас тогда всё нерентабельно. Закрывайте библиотеки, не стройте спортивные комплексы, они пустые, потому что молодёжь уезжает из городов, где медленно сворачиваются и уничтожаются объекты культуры».

По словам губернатора, кинотеатр был сдан в аренду по известным причинам — санкции повлекли снижение возможности обеспечивать прокат, сократилась зрительская аудитория. Такая ситуация наблюдается не только в Губкине, но и в других городах, подчеркнул Вячеслав Гладков.

Администрация горокруга ищет пути решения. В одном из торговых центров города кинотеатр есть. Но посоветоваться с жителями, определить судьбу кинотеатра надо. Такое задание дал главе.
Вячеслав Гладков

Ранее появилась информация, что в кинотеатрах Белгорода подорожал попкорн и продукция кинобара.

Дорожает даже попкорн: что происходит с кинотеатрами Белгорода
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#Белгородская область#Губкин#Фильмы#Кинотеатр#Закрытие#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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