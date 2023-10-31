«Закрывайте библиотеки»: Гладкову пожаловались на закрытие кинотеатра под Белгородом

Во время вечернего эфира главу региона спросили о судьбе кинотеатра в Губкине: «Со слов главы, он нерентабелен, так у нас тогда всё нерентабельно. Закрывайте библиотеки, не стройте спортивные комплексы, они пустые, потому что молодёжь уезжает из городов, где медленно сворачиваются и уничтожаются объекты культуры».