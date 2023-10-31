«Закрывайте библиотеки»: Гладкову пожаловались на закрытие кинотеатра под Белгородом

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Во время вечернего эфира главу региона спросили о судьбе кинотеатра в Губкине: «Со слов главы, он нерентабелен, так у нас тогда всё нерентабельно. Закрывайте библиотеки, не стройте спортивные комплексы, они пустые, потому что молодёжь уезжает из городов, где медленно сворачиваются и уничтожаются объекты культуры».
По словам губернатора, кинотеатр был сдан в аренду по известным причинам — санкции повлекли снижение возможности обеспечивать прокат, сократилась зрительская аудитория. Такая ситуация наблюдается не только в Губкине, но и в других городах, подчеркнул Вячеслав Гладков.
Администрация горокруга ищет пути решения. В одном из торговых центров города кинотеатр есть. Но посоветоваться с жителями, определить судьбу кинотеатра надо. Такое задание дал главе.
Вячеслав Гладков
Ранее появилась информация, что в кинотеатрах Белгорода подорожал попкорн и продукция кинобара.