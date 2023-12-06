От кинотеатра до культурного центра: как изменился «Октябрь» в Белгороде за 66 лет

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Детство многих жителей Белгорода тесно связано с городским парком культуры и отдыха, названным в честь В. И. Ленина. Одной из главных достопримечательностей этого парка является кинотеатр «Октябрь». Его открытие состоялось 21 сентября 1957 года. Кинотеатр был спроектирован на вместимость от 850 до 900 мест, и его постройка заняла менее трёх месяцев благодаря усилиям строителей из треста «Цемстрой». Так как открытие кинотеатра произошло накануне 40-летия Октябрьской социалистической революции, ему присвоили название «Октябрь».
Через десять лет после открытия на сцене кинотеатра выступала известная певица Майя Кристалинская, лауреат всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. Около касс выстраивались длинные очереди, а зал во время выступления был заполнен до отказа.
В 90-х годах XX века «Октябрь» перестал выполнять свою первоначальную функцию, но его превратили в место проведения массовых мероприятий. Крыльцо комплекса дополнили деревянной площадкой, где круглогодично проводились праздники и небольшие концерты. У фасада установили крытую сцену.
Много лет из-за аварийного состояния и невозможности дальнейшего использования зрительного зала шла речь о сносе «Октября». Однако позже было принято решение о его реконструкции. 5 августа 2020 года после реновации здание преобразили в культурное пространство. Обновлённый комплекс «Октябрь» обрёл новую жизнь и стал привлекательным местом для белгородской молодёжи.
Ниже летний кинотеатр «Октябрь» в 1960-х и в 2023-м.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в качестве юрлица культурный центр «Октябрь» начал существовать 13 марта 2020 года. Руководитель на сегодняшний день — Дмитрий Алдаев. Принадлежит организация мэрии Белгорода. В текущем году «Октябрь» заключил 27 контрактов на 8,7 млн рублей. Один из них — оклейка авто бронеплёнкой. Позже представители «Октября» рассказали Бел.Ру, что эта закупку не на оклейку авто, а на защиту окон самого здания.
Сегодня культурный центр «Октябрь» — это городское пространство, где собираются талантливые люди, чтобы обмениваться идеями и воплощать свои творческие замыслы. Здесь проходят разнообразные мероприятия: концерты, выставки, лекции и мастер-классы. Главная цель центра — поддерживать современную культуру и предоставлять площадку для самовыражения.
Культурный центр располагает несколькими зонами для проведения событий: концертный зал на 300 человек, лекторий на 40 человек, белый зал на 30 человек и арт-чердак на 20 человек, а также выставочный зал и кафе. Ёмкое пространство выставочного зала принимает работы как местных творческих личностей, так и известных гостей.