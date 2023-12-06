От кинотеатра до культурного центра: как изменился «Октябрь» в Белгороде за 66 лет

Детство многих жителей Белгорода тесно связано с городским парком культуры и отдыха, названным в честь В. И. Ленина. Одной из главных достопримечательностей этого парка является кинотеатр «Октябрь». Его открытие состоялось 21 сентября 1957 года. Кинотеатр был спроектирован на вместимость от 850 до 900 мест, и его постройка заняла менее трёх месяцев благодаря усилиям строителей из треста «Цемстрой». Так как открытие кинотеатра произошло накануне 40-летия Октябрьской социалистической революции, ему присвоили название «Октябрь».