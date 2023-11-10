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Топ-10 самых кассовых фильмов в Белгородской области за последние годы

Потягаться с Чебурашкой смог Симба: топ самых кассовых фильмов в Белгородской области

10 ноября 2023, 13:09
Фото: Bel.ru

Топ-10 самых кассовых фильмов в Белгородской области за последние годы

После начала спецоперации и последующего введения санкций кинотеатрам Белгородской области стало непросто. Тем не менее, кассовый рекорд поставили именно в 2023 году: разбираем, какие фильмы собрали больше всего денег в регионе согласно данным ЕАИС.

10-е место: «Тайная жизнь домашних животных»

Десятое место занимает американо-японский мультик «Тайная жизнь домашних животных». Анимационный фильм про пса Макса собрал в Белгородской области 16,2 млн рублей. Мировые сборы картины — 34 млн долларов.

9-е место: «Мстители: Финал»

Мировой хит показал неплохие, но всё же относительное слабые результаты в Белгородской области. Кинокомикс об американских супергероях собрал в регионе 17,3 млн рублей, а в мире — 2,8 млрд долларов.

8-е место: «Последний Богатырь: Посланник тьмы»

Третья часть «Богатыря» оказалась успешной на сборы, но в то же время самой низкооценённой зрителями и критиками. Собрал фильм в Белгородской области 17,9 млн рублей.

7-е место: «Вызов»

Первый российский фильм в космосе стартовал с мощной рекламной кампании: в регионе картине удалось собрать 18,8 млн рублей. Вышло кино в 2023 году, уже после спецоперации, и заработало хорошие деньги. Изначально сообщалось, что картина стартовала в региональном прокате не так хорошо, как ожидалось, но в топ «Вызову» это попасть не помешало. От критиков и зрителей картина получила преимущественно положительные отзывы.

6-е место: «Последний богатырь: Корень зла»

Вторая часть саги о богатыре-сыне Ильи Муромца заработала в прокате Белгородской области 20,6 млн рублей. Для 2021 постковидного года — отличный результат. Фильм критики и зрители встретили в основном тепло.

5-е место: «Король Лев»

Пятёрку лидеров открывает ремейк легендарного мультфильма с одноимённым названием «Король Лев». Сказка о Симбе обзавелась реалистичными животными в кадре, тонной компьютерной графики и, увы, вторичностью. Тем не менее, воспоминания о детстве и узнаваемый сеттинг помогли собрать с белгородцев 20,7 млн рублей.

4-е место: «Т-34»

Товарищ Александр Петров в роли подозрительно сильно похожего на Иисуса танкиста Красной армии вместе с Антохой из «Реальных Пацанов», сыном Фёдора Добронравова и слегка тронутым священником совершают дерзкий побег из концлагеря на угнанном танке. В конце концов Петров пожимает проигравшему в бою нацисту Йегереу руку. Фильм с таким сюжетом собрал в Белгородской области 21,6 млн рублей. Картина получила смешанные отзывы.

3-е место: «Движение вверх»

Фильм о легендарной победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде стал настоящим хитом: в России картина собрала 54 млн долларов, в Белгородской области — 23 млн рублей. На данный момент картина на различных онлайн-агрегаторах собирает в основном положительные отзывы, но некоторые критики отмечают вторичный сюжет фильма, несоответствие реальным событиям и излишнее заигрывание авторов с современной повесткой.

2-е место: «Холоп»

Комедия с обаятельным Милошем Биковичем в главной роли собрала все ингредиенты успеха. Здесь есть: сюжет о зажравшемся мажоре, которого ставят на место, харизматичный Охлобыстин в роли циничного и дерзкого экспериментатора, полная драмы любовная линия и даже трусы Александры Бортич. Вышедший аккурат перед началом ковидной эпидемии фильм собрал в прокате Белгородской области внушительные 26,3 млн рублей. От зрителей картина получила в основном положительные отзывы.

1-е место: «Чебурашка»

Причудливый ушастый зверь из советских сказок показал в прокате зверские результаты. В целом по России картина собрала 91,8 млн долларов, отдельно в Белгородской области — 62,5 млн рублей. Абсолютный рекорд: фильм от создателей такого же успешного «Последнего богатыря» вышел после начала СВО и покорил сердца зрителей. Отзывы кино получило положительные, но многие отмечали не самую качественную компьютерную графику и очевидную «нарисованность» зверька.

Подробнее о самых кассовых фильмах в регионе можно прочесть в отдельном материале: Бел.Ру изучило данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) за последние восемь лет. Оказалось, что белгородцы в кинотеатрах чаще всего «голосовали рублём» за фильмы отечественного производства.

Два «Венома» и рекорд «Чебурашки»: лучшие фильмы по кассовым сборам в Белгороде
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