Потягаться с Чебурашкой смог Симба: топ самых кассовых фильмов в Белгородской области

Первый российский фильм в космосе стартовал с мощной рекламной кампании: в регионе картине удалось собрать 18,8 млн рублей. Вышло кино в 2023 году, уже после спецоперации, и заработало хорошие деньги. Изначально сообщалось, что картина стартовала в региональном прокате не так хорошо, как ожидалось, но в топ «Вызову» это попасть не помешало. От критиков и зрителей картина получила преимущественно положительные отзывы.