Потягаться с Чебурашкой смог Симба: топ самых кассовых фильмов в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Десятое место занимает американо-японский мультик «Тайная жизнь домашних животных». Анимационный фильм про пса Макса собрал в Белгородской области 16,2 млн рублей. Мировые сборы картины — 34 млн долларов.
Мировой хит показал неплохие, но всё же относительное слабые результаты в Белгородской области. Кинокомикс об американских супергероях собрал в регионе 17,3 млн рублей, а в мире — 2,8 млрд долларов.
Третья часть «Богатыря» оказалась успешной на сборы, но в то же время самой низкооценённой зрителями и критиками. Собрал фильм в Белгородской области 17,9 млн рублей.
Первый российский фильм в космосе стартовал с мощной рекламной кампании: в регионе картине удалось собрать 18,8 млн рублей. Вышло кино в 2023 году, уже после спецоперации, и заработало хорошие деньги. Изначально сообщалось, что картина стартовала в региональном прокате не так хорошо, как ожидалось, но в топ «Вызову» это попасть не помешало. От критиков и зрителей картина получила преимущественно положительные отзывы.
Вторая часть саги о богатыре-сыне Ильи Муромца заработала в прокате Белгородской области 20,6 млн рублей. Для 2021 постковидного года — отличный результат. Фильм критики и зрители встретили в основном тепло.
Пятёрку лидеров открывает ремейк легендарного мультфильма с одноимённым названием «Король Лев». Сказка о Симбе обзавелась реалистичными животными в кадре, тонной компьютерной графики и, увы, вторичностью. Тем не менее, воспоминания о детстве и узнаваемый сеттинг помогли собрать с белгородцев 20,7 млн рублей.
Товарищ Александр Петров в роли подозрительно сильно похожего на Иисуса танкиста Красной армии вместе с Антохой из «Реальных Пацанов», сыном Фёдора Добронравова и слегка тронутым священником совершают дерзкий побег из концлагеря на угнанном танке. В конце концов Петров пожимает проигравшему в бою нацисту Йегереу руку. Фильм с таким сюжетом собрал в Белгородской области 21,6 млн рублей. Картина получила смешанные отзывы.
Фильм о легендарной победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде стал настоящим хитом: в России картина собрала 54 млн долларов, в Белгородской области — 23 млн рублей. На данный момент картина на различных онлайн-агрегаторах собирает в основном положительные отзывы, но некоторые критики отмечают вторичный сюжет фильма, несоответствие реальным событиям и излишнее заигрывание авторов с современной повесткой.
Комедия с обаятельным Милошем Биковичем в главной роли собрала все ингредиенты успеха. Здесь есть: сюжет о зажравшемся мажоре, которого ставят на место, харизматичный Охлобыстин в роли циничного и дерзкого экспериментатора, полная драмы любовная линия и даже трусы Александры Бортич. Вышедший аккурат перед началом ковидной эпидемии фильм собрал в прокате Белгородской области внушительные 26,3 млн рублей. От зрителей картина получила в основном положительные отзывы.
Причудливый ушастый зверь из советских сказок показал в прокате зверские результаты. В целом по России картина собрала 91,8 млн долларов, отдельно в Белгородской области — 62,5 млн рублей. Абсолютный рекорд: фильм от создателей такого же успешного «Последнего богатыря» вышел после начала СВО и покорил сердца зрителей. Отзывы кино получило положительные, но многие отмечали не самую качественную компьютерную графику и очевидную «нарисованность» зверька.
Подробнее о самых кассовых фильмах в регионе можно прочесть в отдельном материале: Бел.Ру изучило данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) за последние восемь лет. Оказалось, что белгородцы в кинотеатрах чаще всего «голосовали рублём» за фильмы отечественного производства.