«Очень боюсь звука сирены»: что рассказали уехавшие из Белгорода дети?

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Дети из Белгорода уже приехали в оздоровительные лагеря. Туда они отправились на незапланированные каникулы. По словам ребят, добрались они нормально. Они уже устроились в своих комнатах. Отдыхать в воронежском лагере дети будут в течение трёх недель.
Журналисты побеседовали с девочкой Дусей, которая рассказала, что очень боится звука сирены, поэтому она решила уехать из родного города в соседний регион. Родители, как она пояснила, одобрили поездку.
«Ночью где-то рядом бабахнуло, я подскочила и побежала к папе. Одной спать очень страшно. Тут я хорошо себя чувствую, спокойно. Мама у меня в Москву уехала, а папа мне на прощание помахал рукой и чуть не заплакал», — поделилась юная белгородка.
Также девочка рассказала, что из её одноклассников в этот лагерь больше не поехал никто. Однако Дуся всё равно планирует «познакомиться и играть с подругами».
Школьница Есения рассказала, что доехали они нормально, а по дороге смотрели природу. По её словам, она хотела сюда приехать, поэтому быстро собралась, и затем её отправили.
Второклассник Тимур поделился, что в лагерь собирался уже в хорошем настроении. Прошлым летом он уже был в Воронеже. Его брат отправился в другой лагерь — в Калужскую область.
«В Белгороде иногда бабахает, ещё сирена была. В первый раз я испугался, в другие уже нет», — вспоминает мальчик.