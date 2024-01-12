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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Дети

«Очень боюсь звука сирены»: что рассказали уехавшие из Белгорода дети?

12 января 2024, 08:34
Фото: Midjourney
Дети

Белгородские дети поделились воспоминаниями об обстрелах

Дети рассказали о ночных взрывах и рёве сирен, о том, как их со слезами на глазах провожали родителей. Ребят уже отвезли в воронежский и калужский лагеря. Подробностями поделились «Известия».
Сюжет
Дети

Дети из Белгорода уже приехали в оздоровительные лагеря. Туда они отправились на незапланированные каникулы. По словам ребят, добрались они нормально. Они уже устроились в своих комнатах. Отдыхать в воронежском лагере дети будут в течение трёх недель.

Журналисты побеседовали с девочкой Дусей, которая рассказала, что очень боится звука сирены, поэтому она решила уехать из родного города в соседний регион. Родители, как она пояснила, одобрили поездку.

«Ночью где-то рядом бабахнуло, я подскочила и побежала к папе. Одной спать очень страшно. Тут я хорошо себя чувствую, спокойно. Мама у меня в Москву уехала, а папа мне на прощание помахал рукой и чуть не заплакал», — поделилась юная белгородка.

Также девочка рассказала, что из её одноклассников в этот лагерь больше не поехал никто. Однако Дуся всё равно планирует «познакомиться и играть с подругами».

Школьница Есения рассказала, что доехали они нормально, а по дороге смотрели природу. По её словам, она хотела сюда приехать, поэтому быстро собралась, и затем её отправили.

Второклассник Тимур поделился, что в лагерь собирался уже в хорошем настроении. Прошлым летом он уже был в Воронеже. Его брат отправился в другой лагерь — в Калужскую область.

«В Белгороде иногда бабахает, ещё сирена была. В первый раз я испугался, в другие уже нет», — вспоминает мальчик.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов из Белгорода увезут порядка 400 детей. Они отправились в Воронежскую и Калужскую области. Ещё более 200 юных белгородцев уехали в ярославский санаторий.

Дети из Белгорода поехали в лагерь
Видео: Известия
Из-за обстрелов 400 детей увезут в другие регионы из Белгорода
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