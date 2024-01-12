«Очень боюсь звука сирены»: что рассказали уехавшие из Белгорода дети?

«Ночью где-то рядом бабахнуло, я подскочила и побежала к папе. Одной спать очень страшно. Тут я хорошо себя чувствую, спокойно. Мама у меня в Москву уехала, а папа мне на прощание помахал рукой и чуть не заплакал», — поделилась юная белгородка.