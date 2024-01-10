А контроль? Почему родители Белгорода не пускают детей в лагеря в другие регионы

Стоит отметить, что из опрошенных только 70 человек дали своё согласие на отправку детей в лагерь. Ещё 149 отметили, что они живут в Белгороде, но им не предлагали отправить чад на отдых. А 47 человек ответили, что живут не в областном центре, но были бы не против, чтобы их дети уехали. Традиционно большинство респондентов (1036 человек) просто хотели увидеть результат опроса.