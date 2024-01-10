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Published Сегодня, 07:59

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А контроль? Почему родители Белгорода не пускают детей в лагеря в другие регионы

А контроль? Почему родители Белгорода не пускают детей в лагеря в другие регионы

10 января 2024, 07:59
Фото: 1MI
Первые группы детей из областного центра выезжают в Воронежскую и Калужскую области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Всего юных жителей региона готовы принять в загородных лагерях в семи субъектах. Но не все родители готовы отпустить своих чад. Почему? В материале Бел.Ру.
Сюжет
Дети

Из-за напряжённой ситуации в Белгороде, которая связана с угрозой обстрелов со стороны ВСУ, региональные власти предложили родителям отправить детей в загородные лагеря в соседние области. Всего юных белгородцев готовы принять в семи субъектах. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, 10 января первые группы детей из областного центра выезжают в Воронежскую и Калужскую области. Но все ли родители готовы отпустить своих чад?

Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей. На момент публикации в нём приняло участие чуть более 1700 человек. Из них 493 ответили, что их дети никуда не поедут. К примеру, белгородец Вадим рассказал, что не отпустит ребёнка на фоне недавних происшествий с детьми, возвращавшимися из лагерей.

Гложут смутные сомнения, что там будет нормальный контроль и уход. Всё же пусть будет лучше рядом с нами.
Вадим

Читательница Инесса рассказала, что её 12-летняя дочь не хочет ехать в лагерь, а белгородка Наталья поделилась, что её дети (седьмой и первый класс) останутся дома, поскольку они будут под присмотром взрослых и в случае ухудшения ситуации семья готова покинуть Белгородскую область.

Белгородка Людмила поделилась, что её 14-летний ребёнок будет дома потому, что болеет, а читательница Алиса отметила, что не может отправить ребёнка в лагерь, поскольку её сын не подходит по возрасту.

Предложено было только детям до восьмого класса, а мой сын, который в десятом классе, разве не ребёнок? Он так же испуган, как и я, собственно. Прочитала, что можно даже с родителями, где найти точную информацию, куда обращаться, писать?
Алиса

Стоит отметить, что из опрошенных только 70 человек дали своё согласие на отправку детей в лагерь. Ещё 149 отметили, что они живут в Белгороде, но им не предлагали отправить чад на отдых. А 47 человек ответили, что живут не в областном центре, но были бы не против, чтобы их дети уехали. Традиционно большинство респондентов (1036 человек) просто хотели увидеть результат опроса.

В белгородском правительстве ответили, каких детей отправят в лагерь в первую очередь
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