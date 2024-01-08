Четыре региона готовы принять в лагеря школьников из Белгорода

По словам Вячеслава Гладкова, за последние сутки в правительство Белгородской области поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Своё согласие помочь дали по телефону губернаторы Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей.