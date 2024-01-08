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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

Четыре региона готовы принять в лагеря школьников из Белгорода

Четыре региона готовы принять в лагеря школьников из Белгорода

8 января 2024, 06:36
Фото: Midjourney
Власти Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей готовы принять на отдых 1300 детей из Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам Вячеслава Гладкова, за последние сутки в правительство Белгородской области поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Своё согласие помочь дали по телефону губернаторы Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей.

Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять.
Вячеслав Гладков

Ранее Гладков уже выступал с предложением отправить детей из Белгорода в отдалённые регионы на время продления каникул. По мнению главы области, такая мера обезопасит несовершеннолетних и позволит родителям спокойно ходить на работу.

Детей из Белгорода могут отправить в загородные лагеря из-за продления каникул
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