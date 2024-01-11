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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Белгородцы отправляются в Ярославскую область

Вокруг — река и ели: более 200 юных белгородцев вывезли в санаторий

11 января 2024, 13:13
Фото: министерство образования Белгородской области
Белгородцы отправляются в Ярославскую область

Белгородских школьников отправили в Ярославскую область

Поезд уже везёт 286 школьников в ярославский санаторий. Там ребята и 30 белгородских специалистов пробудут полноценную смену — 21 день. Подробности сообщили в региональном министерстве образования.
Сюжет
Дети

Сегодня, 11 января, 286 белгородских школьников отправили в Ярославскую область. Ребят разместят в детском санатории «Искра», который местные жители называют «городком детства». Учреждение расположено на берегу реки Которосль среди елей и сосен.

В регион отправились дети с пятого по восьмой класс, а также 30 специалистов: в их числе педагоги, медики и сотрудник регионального минобра. Смена продлится 21 день, сообщил заместитель министра образования Андрей Мухартов.

Юные белгородцы прибудут в Ярославскую область уже завтра утром. С железнодорожного вокзала их на автобусах доставят прямиком в санаторий.

Отметим, что детей отправляют в загородные лагеря на время школьных каникул, которые продлили из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде. Также желающие уехать из города семьи размещают в белгородских ПВР, либо в не приграничных регионах.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Санаторий#Белгород#Андрей Мухартов#Ярославская область#Александра Склярова
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