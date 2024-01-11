Вокруг — река и ели: более 200 юных белгородцев вывезли в санаторий

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Сегодня, 11 января, 286 белгородских школьников отправили в Ярославскую область. Ребят разместят в детском санатории «Искра», который местные жители называют «городком детства». Учреждение расположено на берегу реки Которосль среди елей и сосен.
В регион отправились дети с пятого по восьмой класс, а также 30 специалистов: в их числе педагоги, медики и сотрудник регионального минобра. Смена продлится 21 день, сообщил заместитель министра образования Андрей Мухартов.
Юные белгородцы прибудут в Ярославскую область уже завтра утром. С железнодорожного вокзала их на автобусах доставят прямиком в санаторий.
Отметим, что детей отправляют в загородные лагеря на время школьных каникул, которые продлили из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгороде. Также желающие уехать из города семьи размещают в белгородских ПВР, либо в не приграничных регионах.