Теперь, возможно, будет слышно: сирены появятся ещё на четырёх улицах Белгорода

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Белгородка обратилась к мэру Валентину Демидову. Она сообщила, что на улице Почтовой не слышно сирены, которые включают в городе при обстрелах.
Градоначальник ответил женщине, что ближайшие устройства оповещения установлены по улице Макаренко, 22: «Они исправны, но действительно есть жалобы, что плохо слышно».
В администрации Белгорода уже приняли решение установить в 2024 году дополнительные системы оповещения населения. Их разместят на Беловской, 6, Почтовой, 50а, в переулке Макаренко, 6 и на улице Газовиков, 47.
Точную дату установки громкоговорителей мэр не назвал, однако заверил, что сделают это в ближайшее время.