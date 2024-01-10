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Published Сегодня, 09:08

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Сирена

Теперь, возможно, будет слышно: сирены появятся ещё на четырёх улицах Белгорода

10 января 2024, 09:08
Фото: Midjourney
Сирена

В Белгороде установят дополнительные системы оповещения населения

На тихие сирены пожаловались жители улицы Почтовой. Жалобу заметил мэр Валентин Демидов. Он сообщил, что новые устройства оповещения в 2024 году установят на четырёх улицах.

Белгородка обратилась к мэру Валентину Демидову. Она сообщила, что на улице Почтовой не слышно сирены, которые включают в городе при обстрелах.

Градоначальник ответил женщине, что ближайшие устройства оповещения установлены по улице Макаренко, 22: «Они исправны, но действительно есть жалобы, что плохо слышно».

В администрации Белгорода уже приняли решение установить в 2024 году дополнительные системы оповещения населения. Их разместят на Беловской, 6, Почтовой, 50а, в переулке Макаренко, 6 и на улице Газовиков, 47.

Точную дату установки громкоговорителей мэр не назвал, однако заверил, что сделают это в ближайшее время.

Почему сирена в Белгороде включается не сразу или не включается вовсе?
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