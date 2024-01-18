Устройства оповещения

Стопроцентный охват: в 2024 году на улицах Белгорода установят 47 новых сирен

Горожане продолжают жаловаться мэру на плохую слышимость сирен в городе. Однако власти планируют решить эту проблему и достичь стопроцентного охвата сиренами населения. Для этого в 2024 году специалисты установят 47 новых систем оповещения.