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Система оповещения

350 млн на сирены: сколько ещё потратят на систему оповещения в Белгородской области

16 октября 2023, 10:00
Фото: t.me/beladm31
Система оповещения
На оперативном совещании правительства обсудили план, который должен помочь достичь 100% охвата населения техническими системами оповещения.

Советник губернатора Дмитрий Прокопов предложил провести эту работу в два этапа: сначала закупят 638 устройств на 50 млн рублей, а потом ещё 500 комплектов на 300 миллионов. По его докладу, это должно помочь охватить устройствами оповещения 100% жителей Белгородской области.

Услышав такие цифры, Вячеслав Гладков сначала подумал, что это опечатка, а потом предложил разделить работу на три этапа, вторым из них будет обеспечение сиренами и другими устройствами девяти приграничных муниципалитетов. В связи со срочностью из-за обстрелов в эти районы закупят системы оповещения за счёт областного бюджета. А третий этап, который предполагает траты в 300 млн рублей, хотят реализовать за счёт софинансирования из местного бюджета муниципалитетов.

Акцент сделают на приобретении мощных акустических систем, так как в отличие от электромеханических систем они меньше подвержены поломкам.

Напомним, сейчас охват населения региона устройствами оповещения составляет в среднем 82%. А в ходе проверки, которую проводили почти две недели назад, сирены и голосовое оповещение услышали не все.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Екатерина Никулина#Сирены#Устройства оповещения#Технические системы оповещения
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