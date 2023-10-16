350 млн на сирены: сколько ещё потратят на систему оповещения в Белгородской области

Услышав такие цифры, Вячеслав Гладков сначала подумал, что это опечатка, а потом предложил разделить работу на три этапа, вторым из них будет обеспечение сиренами и другими устройствами девяти приграничных муниципалитетов. В связи со срочностью из-за обстрелов в эти районы закупят системы оповещения за счёт областного бюджета. А третий этап, который предполагает траты в 300 млн рублей, хотят реализовать за счёт софинансирования из местного бюджета муниципалитетов.