350 млн на сирены: сколько ещё потратят на систему оповещения в Белгородской области

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Советник губернатора Дмитрий Прокопов предложил провести эту работу в два этапа: сначала закупят 638 устройств на 50 млн рублей, а потом ещё 500 комплектов на 300 миллионов. По его докладу, это должно помочь охватить устройствами оповещения 100% жителей Белгородской области.
Услышав такие цифры, Вячеслав Гладков сначала подумал, что это опечатка, а потом предложил разделить работу на три этапа, вторым из них будет обеспечение сиренами и другими устройствами девяти приграничных муниципалитетов. В связи со срочностью из-за обстрелов в эти районы закупят системы оповещения за счёт областного бюджета. А третий этап, который предполагает траты в 300 млн рублей, хотят реализовать за счёт софинансирования из местного бюджета муниципалитетов.
Акцент сделают на приобретении мощных акустических систем, так как в отличие от электромеханических систем они меньше подвержены поломкам.
Напомним, сейчас охват населения региона устройствами оповещения составляет в среднем 82%. А в ходе проверки, которую проводили почти две недели назад, сирены и голосовое оповещение услышали не все.