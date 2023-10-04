Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Сирены

В Белгородской области в ближайшие два часа будет громко

4 октября 2023, 06:56
Фото: Midjourney
Сирены

Системы оповещения проверят в Белгородской области

Соответствующие мероприятия проведут в период с 10:00 до 12:00. Протестируют работу сирен, громкоговорителей, мобильных систем оповещения, сообщили в региональном правительстве. Белгородцев просят сохранять спокойствие.

В Белгородской области 4 октября пройдёт комплексная проверка систем оповещения. Она запланирована в период с 10:00 до 12:00 на всей территории региона.

В рамках проверки протестируют работу сирен, громкоговорителей, а также мобильных систем оповещения. Белгородцев попросили сохранять спокойствие.

О проведении проверки систем оповещения в Белгороде ранее сообщили в мэрии. Сирены в областном центре заработают в 10:40. Их и мощные акустические устройства в режиме речи включат на три минуты. В 11:00 при проверке задействуют спецтранспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами. Горожан попросили сохранять спокойствие.

Добавим, что 3 октября в Белгородской области проводились учения по гражданской обороне. Мероприятия длились с 06:00 до 18:00.

В Белгороде включат сирены и запустят транспорт с громкоговорителями
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде потренировались дезинфицировать автобусы на учениях по ГО: фотоУчения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской областиВ школах по всей России впервые проведут единые учения по отработке действий при ЧС
#Белгородская область#Проверка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Громкоговорители#Системы оповещения#Сирены
Подпишитесь
Стало известно о первых разрушениях после ночной атаки беспилотников на Белгород
Сегодня, 05:02
В Белгороде не хватает водителей для работы в две смены при уборке снега
Сегодня, 07:00
Спецохрана и защита от террора: о новых условиях в белгородских школах и детсадах
Сегодня, 07:21
Секс-лампа и путеводитель по телу: пикантные объявления для взрослых белгородцев
Сегодня, 06:51
«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году
Вчера, 14:14