В Белгородской области в ближайшие два часа будет громко

О проведении проверки систем оповещения в Белгороде ранее сообщили в мэрии. Сирены в областном центре заработают в 10:40. Их и мощные акустические устройства в режиме речи включат на три минуты. В 11:00 при проверке задействуют спецтранспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами. Горожан попросили сохранять спокойствие.