В Белгородской области в ближайшие два часа будет громко

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В Белгородской области 4 октября пройдёт комплексная проверка систем оповещения. Она запланирована в период с 10:00 до 12:00 на всей территории региона.
В рамках проверки протестируют работу сирен, громкоговорителей, а также мобильных систем оповещения. Белгородцев попросили сохранять спокойствие.
О проведении проверки систем оповещения в Белгороде ранее сообщили в мэрии. Сирены в областном центре заработают в 10:40. Их и мощные акустические устройства в режиме речи включат на три минуты. В 11:00 при проверке задействуют спецтранспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами. Горожан попросили сохранять спокойствие.
Добавим, что 3 октября в Белгородской области проводились учения по гражданской обороне. Мероприятия длились с 06:00 до 18:00.