В Белгороде включат сирены и запустят транспорт с громкоговорителями

Мэрия анонсировала проверку систем оповещения в Белгороде. Она пройдёт 4 октября в 10:40. Сирены и мощные акустические устройства в режиме речи включат на три минуты. Затем в 11:00 задействуют спецтранспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами.