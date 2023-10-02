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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Система оповещения

В Белгороде включат сирены и запустят транспорт с громкоговорителями

2 октября 2023, 13:08
Фото: Bel.ru
Система оповещения

Систему оповещения проверят в Белгороде

Мэрия анонсировала проведение проверки 4 октября. Сирены включатся в 10:40. В 11:00 задействуют спецтранспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами.

Мэрия анонсировала проверку систем оповещения в Белгороде. Она пройдёт 4 октября в 10:40. Сирены и мощные акустические устройства в режиме речи включат на три минуты. Затем в 11:00 задействуют спецтранспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами.

Горожан попросили сохранять спокойствие. В случае возникновения вопросов белгородцы могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

Добавим, что завтра, 3 октября, состоятся учения по гражданской обороне. Они пройдут с 6:00 до 18:00.

Ранее белгородцы попросили включать сирены при заходе ДРГ. Жители региона сформировали соответствующую петицию. Её автором стала жительница Шебекинского горокруга. Женщина считает, что систему оповещения необходимо усовершенствовать. Добавим, что петицию подписали свыше 25 тыс. человек.

На петицию отреагировал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, вопросу по оповещению населения уделяется постоянное внимание в регионе.

Белгородцы просят включать сирены при заходе ДРГ
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Сирены
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