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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Система оповещения

«Внима-а-ание, внима-а-ание»: Как прошла проверка системы оповещения в Белгороде

4 октября 2023, 14:24
Фото: https://t.me/beladm31
Система оповещения

В Белгородской области не все услышали сирену и голосовое оповещение

Сегодня с 10 до 12 в регионе проходила плановая проверка системы оповещения. Во всех населённых пунктах включили сирены и громкоговорители. Однако, не везде их было слышно.

Сирены и мощные акустические системы для голосового оповещения включали на три минуты. В Белгороде такая проверка началась в 10:40. После этого задействовали специальный транспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами, который проезжал по улицам.

Но сигналы оповещения услышали не все жители региона. Ранее мы писали, что в основном с этим были проблемы у жителей Белгорода и района. Но позже в Бел.Ру обратились ещё с десяток недовольных плановой проверкой сирен белгородцев, в том числе из городов: Грайворон, Валуйки, Старый Оскол, посёлков Ровеньки и Пролетарский (Ракитянский район) и губкинского села Скородное. Полный список можно увидеть здесь.

Слышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населения
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