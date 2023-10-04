«Внима-а-ание, внима-а-ание»: Как прошла проверка системы оповещения в Белгороде

Но сигналы оповещения услышали не все жители региона. Ранее мы писали, что в основном с этим были проблемы у жителей Белгорода и района. Но позже в Бел.Ру обратились ещё с десяток недовольных плановой проверкой сирен белгородцев, в том числе из городов: Грайворон, Валуйки, Старый Оскол, посёлков Ровеньки и Пролетарский (Ракитянский район) и губкинского села Скородное. Полный список можно увидеть здесь.