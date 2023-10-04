«Внима-а-ание, внима-а-ание»: Как прошла проверка системы оповещения в Белгороде

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Сирены и мощные акустические системы для голосового оповещения включали на три минуты. В Белгороде такая проверка началась в 10:40. После этого задействовали специальный транспорт с сигнальными громкоговорящими устройствами, который проезжал по улицам.
Но сигналы оповещения услышали не все жители региона. Ранее мы писали, что в основном с этим были проблемы у жителей Белгорода и района. Но позже в Бел.Ру обратились ещё с десяток недовольных плановой проверкой сирен белгородцев, в том числе из городов: Грайворон, Валуйки, Старый Оскол, посёлков Ровеньки и Пролетарский (Ракитянский район) и губкинского села Скородное. Полный список можно увидеть здесь.