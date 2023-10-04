Слышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населения

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Сегодня такая проверка пройдёт по всей территории региона до 12:00. В ходе неё тестируют работу сирен, громкоговорителей, а также мобильных систем оповещения и спецтранспорта с сигнальными громкоговорящими устройствами.
Читатели Бел.Ру пожаловались, что в некоторых районах никаких звуковых сигналов не было слышно, либо они были слишком тихими. Среди них: улицы Орлова, Будённого, Железнякова, проспект Богдана Хмельницкого (между Мичурина и Котлозаводской), улица Производственная в районе Крейды в Белгороде, проспект Ленина и улица Берёзовая в посёлке Разумное, улицы Кварцевая и Перспективная в посёлке Дубовое.
Ранее в администрации города сообщили о проверке систем оповещения населения. Белгородцев попросили сохранять спокойствие.