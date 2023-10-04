Слышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населения

Читатели Бел.Ру пожаловались, что в некоторых районах никаких звуковых сигналов не было слышно, либо они были слишком тихими. Среди них: улицы Орлова, Будённого, Железнякова, проспект Богдана Хмельницкого (между Мичурина и Котлозаводской), улица Производственная в районе Крейды в Белгороде, проспект Ленина и улица Берёзовая в посёлке Разумное, улицы Кварцевая и Перспективная в посёлке Дубовое.