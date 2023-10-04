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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Система оповещения

Слышно, но не везде: в Белгороде проверили систему оповещения населения

4 октября 2023, 08:25
Фото: Bel.ru
Система оповещения
Плановую проверку провели в 10:40. В городе на три минуты включили сирены и мощные акустические устройства для голосового оповещения.

Сегодня такая проверка пройдёт по всей территории региона до 12:00. В ходе неё тестируют работу сирен, громкоговорителей, а также мобильных систем оповещения и спецтранспорта с сигнальными громкоговорящими устройствами.

Читатели Бел.Ру пожаловались, что в некоторых районах никаких звуковых сигналов не было слышно, либо они были слишком тихими. Среди них: улицы Орлова, Будённого, Железнякова, проспект Богдана Хмельницкого (между Мичурина и Котлозаводской), улица Производственная в районе Крейды в Белгороде, проспект Ленина и улица Берёзовая в посёлке Разумное, улицы Кварцевая и Перспективная в посёлке Дубовое.

Ранее в администрации города сообщили о проверке систем оповещения населения. Белгородцев попросили сохранять спокойствие.

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#Видео#Проверка#Система оповещения#Белгород#Екатерина Никулина#Сирены#Голосовое оповещение#Сигналы
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