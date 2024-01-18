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Сирена

Стопроцентный охват: в 2024 году на улицах Белгорода установят 47 новых сирен

18 января 2024, 10:17
Фото: Midjourney
Сирена

За год в Белгороде планируют установить 47 дополнительных систем оповещения

Горожане продолжают жаловаться мэру на плохую слышимость сирен в городе. Однако власти планируют решить эту проблему и достичь стопроцентного охвата сиренами населения. Для этого в 2024 году специалисты установят 47 новых систем оповещения.

К мэру Белгорода Валентину Демидову обратились несколько горожанок. Они сообщили, что на некоторых улицах совсем не слышно систему оповещения и громкоговорители: это касается улиц Орлова и Щорса, 53.

По данным мэра, именно проверки сирен помогают власти получить обратную связь от жителей и узнать, в каких районах нужно установить новые устройства оповещения населения.

Так, в 2023 году специалисты установили 11 дополнительных систем, а в 2024 году планируется обеспечить сиренами стопроцентный охват города. Всего в городе установят 47 новых технических устройств для оповещения населения.

Сейчас уже проходят закупочные процедуры, которые постараемся очень быстро выполнить с учётом оперативной обстановки. В первом квартале планируем установить сирены в тех местах, где они требуются.
Валентин Демидов

В настоящий момент в городе установлено 54 сирены.

Ранее стало известно, что системы оповещения в 2024 году установят как минимум на четырёх улицах: их разместят на Беловской, 6, Почтовой, 50а, в переулке Макаренко, 6 и на улице Газовиков, 47.

Проверка систем оповещения по всей Белгородской области проводилась 16 января. Тогда около трети опрошенных жителей не услышали сирены и громкоговорители.

Теперь, возможно, будет слышно: сирены появятся ещё на четырёх улицах Белгорода
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