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Published Сегодня, 15:51

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Почти треть опрошенных белгородцев уверяют, что не слышали вой сирены

Почти треть опрошенных белгородцев уверяют, что не слышали вой сирены

16 января 2024, 15:51
Фото: Midjourney
В областном центре и других муниципалитетах провели техническую проверку системы оповещения. Журналисты Бел.Ру провели опрос и выяснили, сколько человек вой сирены не слышали.

На момент публикации в опросе приняли участие 1776 человек. Большинство (919 респондентов) ответили, что сирену в Белгороде слышали. Ещё 399 белгородцев отметили, что в областном центре её слышно не было.

Также в опросе приняли участие жители других районов. Из них 197 человек ответили, что звуковое оповещение слышали, а 261, что сигнала не было.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких районах Белгорода, а также в каких муниципалитетах жители слышали и не слышали сирену. К примеру, в центре города её было слышно хорошо, а на Харгоре — не везде.

Ранее стало известно, что в Белгороде установят дополнительные системы оповещения населения. Их разместят на Беловской, 6, Почтовой, 50а, в переулке Макаренко, 6 и на улице Газовиков, 47.

В центре слышно, а на Харгоре нет: где белгородцы не услышали вой сирены
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#Белгородская область#Опрос#Новости Белгорода#Эксклюзив#Муниципалитеты#Система оповещения#Белгород#Кристина Семенчук#Респонденты#Вой сирены#Звуковое оповещение
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