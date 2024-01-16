Почти треть опрошенных белгородцев уверяют, что не слышали вой сирены

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
На момент публикации в опросе приняли участие 1776 человек. Большинство (919 респондентов) ответили, что сирену в Белгороде слышали. Ещё 399 белгородцев отметили, что в областном центре её слышно не было.
Также в опросе приняли участие жители других районов. Из них 197 человек ответили, что звуковое оповещение слышали, а 261, что сигнала не было.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких районах Белгорода, а также в каких муниципалитетах жители слышали и не слышали сирену. К примеру, в центре города её было слышно хорошо, а на Харгоре — не везде.
Ранее стало известно, что в Белгороде установят дополнительные системы оповещения населения. Их разместят на Беловской, 6, Почтовой, 50а, в переулке Макаренко, 6 и на улице Газовиков, 47.