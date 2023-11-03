«Сохраняйте спокойствие»: в Шебекинском округе пройдут учения и заработает сирена

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Сегодня, 3 ноября в Шебекинском округе будет громко из-за проведения учений по реализации программы мероприятий по ГО и ЧС. В рамках этих мероприятий также проверят работу систем оповещений — этот этап стартует в 12:00. На протяжении 20 минут с кратковременными перерывами шебекинцы могут услышать речевые оповещатели и сирены.
Также в ходе тренировок задействуют школьные автобусы, на каждом из которых будет размещена табличка «Учения».
При этом, в учении не будут участвовать мирные жители. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов попросил белгородцев сохранять спокойствие и поделиться информацией об учениях со своими родными и знакомыми.
Напомним, что 1 ноября в Шебекино установили четыре прилёта из РСЗО «Град». В результате обстрела пострадал один мужчина, его направили в горбольницу №2 Белгорода. Пострадавшему провели несколько операций, однако он находится в тяжёлом нестабильном состоянии.