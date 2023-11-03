«Сохраняйте спокойствие»: в Шебекинском округе пройдут учения и заработает сирена

Сегодня, 3 ноября в Шебекинском округе будет громко из-за проведения учений по реализации программы мероприятий по ГО и ЧС. В рамках этих мероприятий также проверят работу систем оповещений — этот этап стартует в 12:00. На протяжении 20 минут с кратковременными перерывами шебекинцы могут услышать речевые оповещатели и сирены.