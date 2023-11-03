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В Шебекинском округе пройдут учения по ГО и ЧС

«Сохраняйте спокойствие»: в Шебекинском округе пройдут учения и заработает сирена

3 ноября 2023, 06:52
Фото: Bel.ru

В Шебекинском округе пройдут учения по ГО и ЧС

О запланированных на 3 ноября мероприятиях сообщил глава округа Владимир Жданов. Он объяснил, что учения начнутся с 12:00 — в это время заработают системы оповещения. Мирные жители в учениях не участвуют.

Сегодня, 3 ноября в Шебекинском округе будет громко из-за проведения учений по реализации программы мероприятий по ГО и ЧС. В рамках этих мероприятий также проверят работу систем оповещений — этот этап стартует в 12:00. На протяжении 20 минут с кратковременными перерывами шебекинцы могут услышать речевые оповещатели и сирены.

Также в ходе тренировок задействуют школьные автобусы, на каждом из которых будет размещена табличка «Учения».

При этом, в учении не будут участвовать мирные жители. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов попросил белгородцев сохранять спокойствие и поделиться информацией об учениях со своими родными и знакомыми.

Напомним, что 1 ноября в Шебекино установили четыре прилёта из РСЗО «Град». В результате обстрела пострадал один мужчина, его направили в горбольницу №2 Белгорода. Пострадавшему провели несколько операций, однако он находится в тяжёлом нестабильном состоянии.

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#Учения#Система оповещения#Белгород#Владимир Жданов#Приграничье#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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