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Published Сегодня, 16:57

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Повреждённую обстрелами котельную в Шебекино восстановят к концу года

Повреждённую обстрелами котельную в Шебекино восстановят к концу года

2 ноября 2023, 16:57
Фото: 1MI
Об этом рассказал глава региона. Он сообщил, что всего были повреждены пять котельных, четыре из них уже подают тепло в квартиры шебекинцев. Одна полностью выведена из строя, но её вскоре обещают починить.

В ходе большой прямой линии у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, как обстоят дела с повреждёнными при обстрелах котельными в Шебекино.

Глава региона рассказал, что на сегодняшний день работают четыре котельных из пяти повреждённых. Одна полностью выведена из строя, однако вернуть её к работе планируют до конца года.

Одна котельная полностью выведена из строя, но она не работает на подачу тепла для жилого фонда. Она подаёт тепло в другие объекты, ущерба для жителей нет. По ней уже заключен договор, идёт поставка оборудования. До конца года её полностью восстановят.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сообщалось о двух котельных в Шебекинском округе, которые получили повреждения при обстреле. Одну из них планировалось поставить на фундамент до отопительного сезона, в другой приходилось восстанавливать газовый трубопровод и заменять кабельные линии на трансформаторной подстанции.

В конце октября стало известно об отсутствии отопления в доме культуры и бассейне в Шебекино из-за нерабочей котельной.

Шебекинцы могут остаться без тепла: две котельные получили повреждения при обстрелах
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#Котельная#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#Котельные#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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