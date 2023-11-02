Повреждённую обстрелами котельную в Шебекино восстановят к концу года

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В ходе большой прямой линии у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, как обстоят дела с повреждёнными при обстрелах котельными в Шебекино.
Глава региона рассказал, что на сегодняшний день работают четыре котельных из пяти повреждённых. Одна полностью выведена из строя, однако вернуть её к работе планируют до конца года.
Одна котельная полностью выведена из строя, но она не работает на подачу тепла для жилого фонда. Она подаёт тепло в другие объекты, ущерба для жителей нет. По ней уже заключен договор, идёт поставка оборудования. До конца года её полностью восстановят.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее сообщалось о двух котельных в Шебекинском округе, которые получили повреждения при обстреле. Одну из них планировалось поставить на фундамент до отопительного сезона, в другой приходилось восстанавливать газовый трубопровод и заменять кабельные линии на трансформаторной подстанции.
В конце октября стало известно об отсутствии отопления в доме культуры и бассейне в Шебекино из-за нерабочей котельной.