В Белгороде потренировались дезинфицировать автобусы на учениях по ГО: фото

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В ЕТК тренируются дезинфицировать автобусы. На базе организации прошла плановая тренировка по гражданской обороне.
Единая транспортная компания вместе с управлением ГОЧС Белгорода провела практическое развёртывание станции обеззараживания транспорта. Мероприятие проходило на территории перевозчика.
Специалисты, которые занимались учениями, выделили посты «Грязной зоны», «Чистой зоны» и «Специальной обработки». Там транспорт обрабатывали веществами и растворами дегазации, дезактивации и дезинфекции.
Напомним, во вторник, 3 октября, в Белгородской области планировали провести учения по гражданской обороне. Все структуры должны усовершенствовать практические навыки в принятии решений по защите населения.