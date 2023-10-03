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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Учения по гражданской обороне в Белгороде

В Белгороде потренировались дезинфицировать автобусы на учениях по ГО: фото

3 октября 2023, 12:11
Фото: группа ЕТК в соцсети
Учения по гражданской обороне в Белгороде

Автобусы в Белгороде привлекли к тренировке по гражданской обороне

На базе ЕТК провели плановую тренировку по гражданской обороне. В рамках учений провели развёртывание станции обеззараживания транспорта, сообщили в группе Единой транспортной компании в соцсети.

В ЕТК тренируются дезинфицировать автобусы. На базе организации прошла плановая тренировка по гражданской обороне.

Единая транспортная компания вместе с управлением ГОЧС Белгорода провела практическое развёртывание станции обеззараживания транспорта. Мероприятие проходило на территории перевозчика.

Специалисты, которые занимались учениями, выделили посты «Грязной зоны», «Чистой зоны» и «Специальной обработки». Там транспорт обрабатывали веществами и растворами дегазации, дезактивации и дезинфекции.

Напомним, во вторник, 3 октября, в Белгородской области планировали провести учения по гражданской обороне. Все структуры должны усовершенствовать практические навыки в принятии решений по защите населения.

Учения по гражданской обороне в БелгородеУчения по гражданской обороне в Белгороде
Учения по гражданской обороне в БелгородеУчения по гражданской обороне в Белгороде
Учения по гражданской обороне в БелгородеУчения по гражданской обороне в Белгороде
Учения по гражданской обороне в БелгородеУчения по гражданской обороне в Белгороде
Учения по гражданской обороне в БелгородеУчения по гражданской обороне в Белгороде
Учения по гражданской обороне в Белгороде
Фото: группа ЕТК в соцсети
Учения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской области
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#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Дезинфекция#Белгород#Наталья Корявых#ЕТК
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