Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии

Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии

2 ноября 2023, 07:33
Фото: 1MI
О состоянии пострадавшего рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. По его информации, мужчине сделали несколько операций, однако он до сих пор находится в тяжёлом нестабильном состоянии. Сейчас его разместили в реанимации.

Вчера, 1 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град» — в городе зафиксировали четыре снаряда. В результате атаки пострадал местный житель. Мужчине провели несколько операций, однако он до сих пор находится в тяжёлом нестабильном состоянии в реанимации. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Шебекино выявили разрушения на территории двух предприятий, повреждены два автомобиля.

Ранее губернатор сообщал, что раненый мужчина в момент обстрела находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У него зафиксировали осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Пострадавшего направили в горбольницу №2 Белгорода.

31 октября при обстреле пострадала ещё одна местная жительница. Она получила несерьёзные травмы: врачи оказали ей медпомощь и отпустили домой.

При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел ВСУ попало предприятие в белгородском ШебекиноПострадавшая при вчерашнем обстреле Шебекино женщина уже домаШебекино опять под огнём: после обстрела ВСУ пострадало предприятие
#Белгородская область#Реанимация#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Раненый#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?
Сегодня, 06:28
Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода
Сегодня, 06:59
«Начнётся Золотой век России»: в Белгороде открылся Центр худ. гимнастики «Сирень»
Сегодня, 07:41
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
Вчера, 07:38
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
Вчера, 11:37