Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Вчера, 1 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град» — в городе зафиксировали четыре снаряда. В результате атаки пострадал местный житель. Мужчине провели несколько операций, однако он до сих пор находится в тяжёлом нестабильном состоянии в реанимации. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
В Шебекино выявили разрушения на территории двух предприятий, повреждены два автомобиля.
Ранее губернатор сообщал, что раненый мужчина в момент обстрела находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У него зафиксировали осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Пострадавшего направили в горбольницу №2 Белгорода.
31 октября при обстреле пострадала ещё одна местная жительница. Она получила несерьёзные травмы: врачи оказали ей медпомощь и отпустили домой.