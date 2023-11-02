Власти объяснили, почему эвакуировали больницы и дома престарелых в Шебекино

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Белгородцы поинтересовались у властей, не связана ли «эвакуация» из шебекинской больницы и дома престарелых с обстрелами. Как оказалось, причина кроется в другом.
«Вы официально подтвердите, что вывоз пациентов из ЦРБ в Шебекино и дома престарелых никак не связан с обстрелами?», — написал житель региона в соцсетях.
Мужчине ответила главврач больницы Олеся Нестеренко. По её словам, ЦРБ работает в режиме оказания экстренной и неотложной помощи в связи с вопросами технического обслуживания сети горячего водоснабжения и отопления. Из-за этого плановые мероприятия провести безопасно невозможно.
Однако вопросом интересовались и другие белгородцы. То, что вывоз пациентов не связан с обстрелами, подтвердил и глава округа Владимир Жданов.
На территории учреждения порыв теплотрассы, аварийная бригада сейчас ищет место порыва, до момента устранения пациентов перевозят в другие медучреждения, где им будут обеспечены комфортные условия пребывания.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Белгородцы чиновнику, судя по всему, не поверили.
«И детской тоже [поликлиники — прим. ред.]? И дома престарелых? Всюду прорвало?», — интересуются жители.
Этот вопрос на момент публикации остался без ответа.