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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

«Эвакуация» медучреждений в белгородском Шебекино не связана с обстрелами

Власти объяснили, почему эвакуировали больницы и дома престарелых в Шебекино

2 ноября 2023, 14:50
Фото: Midjourney

«Эвакуация» медучреждений в белгородском Шебекино не связана с обстрелами

Белгородцы поинтересовались, не связан ли вывоз людей из шебекинской больницы и дома престарелых с обстрелами. Как оказалось, виной всему неисправность котельной.

Белгородцы поинтересовались у властей, не связана ли «эвакуация» из шебекинской больницы и дома престарелых с обстрелами. Как оказалось, причина кроется в другом.

«Вы официально подтвердите, что вывоз пациентов из ЦРБ в Шебекино и дома престарелых никак не связан с обстрелами?», — написал житель региона в соцсетях.

Мужчине ответила главврач больницы Олеся Нестеренко. По её словам, ЦРБ работает в режиме оказания экстренной и неотложной помощи в связи с вопросами технического обслуживания сети горячего водоснабжения и отопления. Из-за этого плановые мероприятия провести безопасно невозможно.

Однако вопросом интересовались и другие белгородцы. То, что вывоз пациентов не связан с обстрелами, подтвердил и глава округа Владимир Жданов.

На территории учреждения порыв теплотрассы, аварийная бригада сейчас ищет место порыва, до момента устранения пациентов перевозят в другие медучреждения, где им будут обеспечены комфортные условия пребывания.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга

Белгородцы чиновнику, судя по всему, не поверили.

«И детской тоже [поликлиники — прим. ред.]? И дома престарелых? Всюду прорвало?», — интересуются жители.

Этот вопрос на момент публикации остался без ответа.

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#Белгородская область#Больница#Шебекино#Пациенты#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг
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