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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен мужчина

При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен мужчина

1 ноября 2023, 15:03
Фото: Bel.ru
Мужчина получил осколочные ранения рук и ног. Сейчас пострадавшего везут в горбольницу №2 Белгорода. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

1 ноября под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал мужчина. В момент обстрела он находился на парковке предприятия рядом со своим авто. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног.

Сейчас бригада скорой помощи везёт пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.
Вячеслав Гладков
Фото: Bel.ru

Вчера, 31 октября, в Шебекино зафиксировали три прилёта. Одна местная жительница оказалась ранена.

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#Белгородская область#Происшествия#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
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