При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен мужчина

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
1 ноября под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал мужчина. В момент обстрела он находился на парковке предприятия рядом со своим авто. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног.
Сейчас бригада скорой помощи везёт пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.
Вячеслав Гладков