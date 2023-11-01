Пострадавшая при вчерашнем обстреле Шебекино женщина уже дома

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Вчера, 31 октября, ВСУ атаковали Шебекино: там зафиксировали три прилёта. Ранее в соцсети появилась информация о пострадавшей в результате обстрела женщине. Информацию подтвердил Вячеслав Гладков: одна местная жительница оказалась ранена — у неё перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Белгородку осмотрели врачи в больнице, и она отправилась домой.
В Шебекино оказались повреждены три частных дома: в них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Ещё одно здание автотранспортного предприятия, о котором сообщалось накануне, и линия электропередачи получили повреждения.
Помимо этого, по Шебекино выпустили один снаряд из РСЗО «Град», по Новой Таволжанке — семь миномётных и три танковых снаряда, по хутору Балки — семь снарядов, по Марьино и МАПП «Шебекино» — шесть и три снарядов соответственно. В селе Муром с БПЛА бросили три взрывных устройства, а также выпустили три миномётных снаряда. Везде обошлось без последствий.
Под артиллерийский обстрел в Краснояружском районе попала окраина села Вязовое — по нему ВСУ ударили четыре раза, и посёлок Запорожный — на его территории установлено три снаряда. Пострадавших нет, но оказалась повреждена линия электропередачи.
В Грайворонском округе под огонь попали четыре населённых пункта: над хутором Масычево сбили БПЛА, по селу Заречье-Первое выпустили девять миномётных снарядов, по Безымено и Сподарюшино — шесть и четыре снарядов соответственно. Во всех пунктах жертв и разрушений нет.
В Волоконовском районе по селу Коновалово выпустили девять артиллерийских снарядов, по хутору Старый — 12 гранатомётных выстрелов и восемь миномётных снарядов. Из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое Валуйского округа — установлен один прилёт. В двух муниципалитетах обошлось без пострадавших и повреждений.
По селу Нехотеевка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, по Журавлёвке — два снаряда. В селе Солнцевка беспилотник сбросил одно взрывное устройство. Ни в одном населённом пункте Белгородского района нет последствий.