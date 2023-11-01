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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка 100 раз

Пострадавшая при вчерашнем обстреле Шебекино женщина уже дома

1 ноября 2023, 09:05
Фото: 1MI

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область порядка 100 раз

За минувшие сутки шесть муниципальных образований оказались атакованы со стороны Украины. В одном обстреле пострадала женщина: у неё перелом кисти и ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Ей оказали медпомощь и отпустили домой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Вчера, 31 октября, ВСУ атаковали Шебекино: там зафиксировали три прилёта. Ранее в соцсети появилась информация о пострадавшей в результате обстрела женщине. Информацию подтвердил Вячеслав Гладков: одна местная жительница оказалась ранена — у неё перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Белгородку осмотрели врачи в больнице, и она отправилась домой.

В Шебекино оказались повреждены три частных дома: в них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Ещё одно здание автотранспортного предприятия, о котором сообщалось накануне, и линия электропередачи получили повреждения.

Помимо этого, по Шебекино выпустили один снаряд из РСЗО «Град», по Новой Таволжанке — семь миномётных и три танковых снаряда, по хутору Балки — семь снарядов, по Марьино и МАПП «Шебекино» — шесть и три снарядов соответственно. В селе Муром с БПЛА бросили три взрывных устройства, а также выпустили три миномётных снаряда. Везде обошлось без последствий.

Под артиллерийский обстрел в Краснояружском районе попала окраина села Вязовое — по нему ВСУ ударили четыре раза, и посёлок Запорожный — на его территории установлено три снаряда. Пострадавших нет, но оказалась повреждена линия электропередачи.

В Грайворонском округе под огонь попали четыре населённых пункта: над хутором Масычево сбили БПЛА, по селу Заречье-Первое выпустили девять миномётных снарядов, по Безымено и Сподарюшино — шесть и четыре снарядов соответственно. Во всех пунктах жертв и разрушений нет.

В Волоконовском районе по селу Коновалово выпустили девять артиллерийских снарядов, по хутору Старый — 12 гранатомётных выстрелов и восемь миномётных снарядов. Из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое Валуйского округа — установлен один прилёт. В двух муниципалитетах обошлось без пострадавших и повреждений.

По селу Нехотеевка ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, по Журавлёвке — два снаряда. В селе Солнцевка беспилотник сбросил одно взрывное устройство. Ни в одном населённом пункте Белгородского района нет последствий.

Накануне при обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина
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