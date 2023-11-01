Пострадавшая при вчерашнем обстреле Шебекино женщина уже дома

Помимо этого, по Шебекино выпустили один снаряд из РСЗО «Град», по Новой Таволжанке — семь миномётных и три танковых снаряда, по хутору Балки — семь снарядов, по Марьино и МАПП «Шебекино» — шесть и три снарядов соответственно. В селе Муром с БПЛА бросили три взрывных устройства, а также выпустили три миномётных снаряда. Везде обошлось без последствий.