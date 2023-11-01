Под обстрел ВСУ попало предприятие в белгородском Шебекино

Также известно, что во время обстрела пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения рук и ног. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своей машиной. Сейчас его везут в больницу Белгорода. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.