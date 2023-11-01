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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Под обстрел ВСУ попало предприятие в белгородском Шебекино

Под обстрел ВСУ попало предприятие в белгородском Шебекино

1 ноября 2023, 15:24
Фото: 1MI
Повреждения зафиксировали в одном из корпусов промышленного предприятия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

1 ноября ВСУ обстреляли Шебекино. Повреждения зафиксировали в одном из корпусов предприятия: посечены фасады, ограждение и остекление здания. Кроме того, осколки повредили два автомобиля.

На месте сейчас работают оперативные и аварийные службы.

Также известно, что во время обстрела пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения рук и ног. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своей машиной. Сейчас его везут в больницу Белгорода. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

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#Происшествия#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
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