Почему сирена в Белгороде включается не сразу или не включается вовсе?

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Вопросы про сирены особенно часто белгородцы стали задавать после событий 29 декабря. Тогда ВСУ ночью атаковали Белгород: было сбито 13 ракет, погиб один человек. Тем не менее, сигнала тревоги при этом не было. Некоторые жители города возмутились ситуацией и посчитали, что об их безопасности никто не заботится.
Но у мэрии нашёлся ответ. Как объяснили в администрации, сирены пускают в работу только во время длительного массированного удара, когда после первой атаки возможна вторая и даже третья. В таких случаях людям необходимо выйти на улицу и спуститься в укрытия.
При кратковременной же атаке сирена может спровоцировать панику, а оказавшиеся вне дома жители рискуют попасть под смертельно опасный «дождь» из осколков сбитых снарядов.
Снаряды летят десятки секунд, наша система ПВО так же отрабатывает за секунды. Включение сирен привело бы к выводу людей на улицу и к увеличению числа пострадавших.
мэрия Белгорода
Последний раз звуки сирены белгородцы слышали 4 января. Тогда ВСУ в очередной раз предприняли попытку нанести по городу удар. В результате один из снарядов попал на стоянку в районе Крейды. О последствиях на земле официальная информация появилась только через 40 минут после запуска сигнала.
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место,
— сообщил в тот вечер губернатор Вячеслав Гладков.
Звучала сирена в городе и 2 января: в тот день Белгород подвергся обстрелу четыре раза пордяд.
5 января в 22:00 жители Белгорода получили сигнал, предупреждающий об угрозе ракетной опасности. Через продолжительное время «отбоя» сигнала не последовало. Белгородцы стали переживать, что угроза сохраняется. Жителей города поспешили успокоить в областном оперштабе.
Дело в том, что при получении сообщения об угрозе необходимо покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Такой сигнал призывает жителей быть бдительными и по возможности не выходить на улицу.
А вот при получении сигнала «Ракетная опасность» уже стоит спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами или же спуститься в укрытия. В этом же случае возможен и запуск сирены.