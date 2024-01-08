Почему сирена в Белгороде включается не сразу или не включается вовсе?

Белгородцам объяснили, как работает сирена при обстреле

Последние несколько дней Белгород живёт относительно мирно: за исключением громких звуков в результате работы ВС РФ ничего не тревожит спокойствие жителей. Тем не менее, стоит помнить о том, как работает сирена при обстреле: дело в том, что не всегда в ней есть нужда. Разбираемся в материале.

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