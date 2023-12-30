Почему ночью не сработала система оповещения? Белгородцам ответила мэрия

Олин из белгородцев спросил, «почему же не сработала ни одна система централизованного оповещения, где же деньги которые специально выдали на сирену». Как оказалось, подобный комментарий — не единичный случай. Также, присоединяясь к подобным вопросам, люди беспокоятся о безопасности близких.