Почему ночью не сработала система оповещения? Белгородцам ответила мэрия

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Олин из белгородцев спросил, «почему же не сработала ни одна система централизованного оповещения, где же деньги которые специально выдали на сирену». Как оказалось, подобный комментарий — не единичный случай. Также, присоединяясь к подобным вопросам, люди беспокоятся о безопасности близких.
Ответ на свои вопросы белгородцы получили. Как сообщили, сирены пускают в работу только при случае длительного массированного удара. А как следствие работы — вывод людей на улицы для дальнейшего размещения в укрытиях. Подобное «могло привести к увеличению пострадавших от осколков воздушных целей»:
«По городу Белгороду 29.12.2023 года была применена реактивная система залпового огня, снаряды которые летят десятки секунд, наша система ПВО так же отрабатывает за секунды».
Ночью с 29 на 30 декабря Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Повреждения имеются во многих населённых пунктах области. Также — один погибший и четверо пострадавших. Среди них есть один ребёнок.