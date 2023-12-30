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Система оповещении населения

Почему ночью не сработала система оповещения? Белгородцам ответила мэрия

30 декабря 2023, 10:58
Фото: 1MI
Система оповещении населения

Мэрия объяснила белгородцам, почему не сработала система оповещения населения

После ночной атаки ВСУ на Белгородскую область жители Белгорода остались недовольны работой систем оповещения населения. А точнее — её отсутствием. Комментарии с вопросом, почему так произошло, белгородцы оставили под одной из записей на странице Вячеслава Гладкова. И получили ответ.

Олин из белгородцев спросил, «почему же не сработала ни одна система централизованного оповещения, где же деньги которые специально выдали на сирену». Как оказалось, подобный комментарий — не единичный случай. Также, присоединяясь к подобным вопросам, люди беспокоятся о безопасности близких.

Комментарий БелгородцаКомментарий Белгородца
Комментарий Белгородца
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Ответ на свои вопросы белгородцы получили. Как сообщили, сирены пускают в работу только при случае длительного массированного удара. А как следствие работы — вывод людей на улицы для дальнейшего размещения в укрытиях. Подобное «могло привести к увеличению пострадавших от осколков воздушных целей»:

«По городу Белгороду 29.12.2023 года была применена реактивная система залпового огня, снаряды которые летят десятки секунд, наша система ПВО так же отрабатывает за секунды».
Ответ по несработавшей системе оповещения в БелгородеОтвет по несработавшей системе оповещения в Белгороде
Ответ по несработавшей системе оповещения в Белгороде
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Ночью с 29 на 30 декабря Белгородская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Повреждения имеются во многих населённых пунктах области. Также — один погибший и четверо пострадавших. Среди них есть один ребёнок.

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#Город#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Оповещение населения#Татьяна Лукащева#ВСУ#Сирена#Система ПВО
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