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Паника

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2024
Маски с наркотиком раздают волонтёры в Белгородской области: что происходит?
19 августа, 10:20
«Информации о подтвержденной опасности нет»: переживающим белгородцам ответили власти
10 августа, 11:45
Переживания за Курск, спорные увольнения, очка в школах: итоги недели в Белгороде
9 августа, 15:07
Окна задрожали после громких звуков над Белгородом: что произошло?
16 апреля, 19:31
«Держать под рукой» комплекты РХЗБ: в Белгородской области появился очередной фейк
9 апреля, 17:30
Вчерашнюю «панику» в Белгороде попытался объяснить министр. Ответ был странным
5 апреля, 07:10
Комендантский час введут для белгородцев? В сети распространился новый фейк
29 марта, 18:13
Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы
19 марта, 11:33
Гладков: Паники у жителей Белгородской области нет
15 марта, 09:17
Почему сирена в Белгороде включается не сразу или не включается вовсе?
8 января, 13:12
2023
Сообщения о терактах появились в соседней с Белгородской области
В социальных сетях Воронежской и Мурманской областей распространялась информация о готовящихся терактах в школах. Это очередной фейк, чтобы запугать людей.
24 ноября 2023, 14:01
2022
Вячеслав Гладков: Я — в Белгороде, моя семья — тоже, прошу не поддаваться панике
24 февраля 2022, 07:11

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