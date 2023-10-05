Мэр Белгорода прокомментировал жалобы на тихие сирены

Напомним, 4 октября в период с 10 до 12 часов по всей Белгородской области прошла плановая проверка систем оповещения. Во всех населённых пунктах на три минуты включали громкоговорители и сирены. При этом где-то местные жители испугались громких звуков, не зная, что это плановое мероприятие, а где-то — ничего не слышали даже с открытыми окнами.