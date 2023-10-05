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система оповещения

Мэр Белгорода прокомментировал жалобы на тихие сирены

5 октября 2023, 18:51
Фото: https://t.me/beladm31
система оповещения
Не все жители областного центра слышали системы оповещения во время плановой проверки. Администрация анализирует «пробелы», сообщил Валентин Демидов.

4 октября в 10:40 в Белгороде началась плановая проверка систем оповещения. После громких трёх минут одни местные жители начали в сети делиться видео, на которых громко слышна сирена. Другие же начали массово писать журналистам, на каких улицах ничего не было слышно — мы отдельно собрали эту информацию здесь.

Пожаловались на тишину и мэру Белгорода — в частности, на улице Студенческой. Валентин Демидов поблагодарил за информацию и отметил, что сейчас вся информация по проверке анализируется для дальнейшего улучшения.

Мы сейчас анализируем все отзывы горожан для повышения эффективности системы оповещения. Напомню, на основании данных прошлых проверок мы закупили и установили 11 новых устройств. Работу продолжаем — выявляем случаи, особенно, когда люди массово жалуются. Если мы видим, что жалобы повторяются, то реагируем и устанавливаем новые сирены.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, 4 октября в период с 10 до 12 часов по всей Белгородской области прошла плановая проверка систем оповещения. Во всех населённых пунктах на три минуты включали громкоговорители и сирены. При этом где-то местные жители испугались громких звуков, не зная, что это плановое мероприятие, а где-то — ничего не слышали даже с открытыми окнами.

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